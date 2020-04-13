Evde leziz ekmek yapımı: Evde ekmek tarifi ve malzemeleri…

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerden biri. Tadı asla başka bir lezzete değiştirilmeyecek kadar güzel ekmeği kendi evinizde yapmak ister misiniz? O zaman hemen tarifimize başlayalım. İşte evde ekmek malzemeleri ve tarifi…

En geleneksel lezzetlerden olan ekmek için fırına gitmek istemiyorsanız işte tarifi burada. Evde ekmek tarifi ile en güzel ekmeği siz yapabileceksiniz. İşte evde ekmek için gerekli malzemeler ve tarifi…

EVDE KOLAY EKMEK TARİFİ

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, mayasız ekmekten, ekşi mayalı ekmeğe kolay, pratik, farklı, yumuşacık ekmek tarifleri, püf noktaları… Ekmek yapmaya hatta yemek yapmaya yeni başlayanların düştüğü en büyük hatalardan biri bu. Verilen ölçülere uymadan tarif yapmaya çalışırsanız sonuçları çok da düşündüğünüz gibi olmayabilir. İşte malzemeleri tarifi…

Hazırlanışı:

Tüm kuru malzemeyi karıştırma kabına alın. Suya mayayı ekleyip maya eriyinceye kadar karıştırın. Suyu yavaş yavaş una eklemeye başlayın. İyice karıştırın ve 10 dakika bekleyin. Dinlenen hamuru 10 dakika daha yoğurun.Hamur pürüzsüz bir hal alınca kabın üzerini hava almayacak şekilde kapatın 3 saat kadar mayalanmaya bırakın. Tezgahı unlayın. Hamuru koyun ve üzerini de unlayın. 2 parçaya bölün Yarım saat daha dinlendirin. Dinlenen hamurlara şekil verin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamuru aktarın. Önceden ısıtılmış 225 derecede ekmekleri pişirin.

***Püf noktası: Ekmeği pişirirken fırın tepsisine ısıya dayanıklı bir kabın içerisine su koyup fırını kapatırsanız ekmeğiniz daha leziz pişer.

Malzemeler:

Yarım paket un

2 su bardağı su

2 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker