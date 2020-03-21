Evde nefis kandil simidi nasıl yapılır? İşte kandil simidi tarifi ve malzemeler…

Evde nefis kandil simidi nasıl yapılır? İşte kandil simidi tarifi ve malzemeler…

Bugün kandil olması sebebiyle kandil simitleri fırınların tezgahlarındaki yerini aldı. Ancak virüs salgınından endişelenen vatandaşlar bu kez satın almak yerine evde kandil simidi yapmak isteyebiliyor. Kandil simidi tarifi ve malzemeleri haberimizde yer alıyor. İşte lezzetli kandil simidi tarifi…

Kandillerin geleneksel lezzeti kandil simidi tarifi ve malzemeleri bugün kandil olması sebebiyle merak ediliyor. Hemen her yerde pastaneler kandil gününde susamlı ve sade olarak iki çeşitte kandil simidi yapıp satarlar. Evde yapmak isteyenler için kandil simidi tarifi haberimizde. İşte kandil simidi tarifi…

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Gerekli malzemeler:

100 gram tereyağı veya margarin,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı (hafifçe köpürene kadar çırpılmış)

Yarım su bardağı yoğurt,

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu.

Kandil simidi yapımı:

Susamı ve çörek otunu ayrı ayrı düz tabaklara koyup yayın. Unu, mahlep ve kabartma tozunu derin bir kabın içerisine koyup karıştırın.

Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirin. Yoğurt, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri yağın olduğu kaba ekleyip karıştırın. Un mahlep ve kabartma tozunu da bu karışıma ekleyip yoğurun.

Karışım kulak memesinden biraz daha sert bir hale gelince ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elinizle yuvarlayalın. Kurşun kalemden biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapın. Hazırladığınız bu ince uzun hamurların iki ucunu birleştirerek halka yapın.

Uçlarını birleştirdiğiniz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, ardından susam ve/veya çörek otuna batırın ve margarinle yağladıktan sonra un serpip silkelediğiniz tepsiye dizin.

Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirin. Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakın.