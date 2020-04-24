Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde Ramazan pidesi tarifi…

Ramazan'nın sembolleşen lezzetlerinden olan Ramazan pidesi bu sene virüs önlemleri nedeniyle bazı kısıtlamalarla satılacak. Ramazan pidesinin geleneksel lezzetinden vazgeçemeyenlerin merak ettiği Ramazan pidesi tarifi haberimizde yer alıyor. İşte Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri...

Ramazan pidesi için hazırlanışı kolay tarifi yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Salgın hastalık nedeniyle fırınlardan pide almak istemeyenler birkaç malzeme ile evde yumuşacık Ramazan pidesi hazırlayabilirler. Peki evde yumuşacık Ramazan pidesi nasıl yapılır?

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle maya ve şekeri suyun içine atıp iyice karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve iyice yoğurun.

Mayalanması için yarım sat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.

Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kâğıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin.

200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin. Afiyet olsun.

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

– 1 bardak su

– ½ paket kuru maya

– 1 çay kaşığı şeker

– 1 çay kaşığı tuz

– 3- 3,5 bardak un

– 2 kaşık sıvı yağ

– Yumurta sarısı

– 2 kaşık süt

– 2 kaşık tereyağı