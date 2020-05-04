Evde Ramazan pidesi tarifi: Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte malzemeler…

Her Ramazan ayında uğrunda uzun uzun kuyruklara girdiğimiz Ramazan pidesini evde de yapabilirsiniz. Salgın nedeniyle birçok kişi ekmeği evinde kendi yaparken bu kez Ramazan pidesi de yapmayı denemek istiyor. İşte Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri...

Ramazan pidesi oruç tuttuğumuz 1 ay boyunca sofranın baş misafiri oluyor. En lezzetli ve yumuşacık halini alabilmek için fırında kuyruğa girmek yerine haberimizin içerisindeki tarifi uygulayarak evde de yapabilirsiniz. Ramazan pidesi için hazırlanışı kolay tarifi yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte detaylar…

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

– 1 bardak su

– ½ paket kuru maya

– 1 çay kaşığı şeker

– 1 çay kaşığı tuz

– 3- 3,5 bardak un

– 2 kaşık sıvı yağ

– Yumurta sarısı

– 2 kaşık süt

– 2 kaşık tereyağı

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle maya ve şekeri suyun içine atıp iyice karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve iyice yoğurun.

Mayalanması için yarım sat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.

Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kâğıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin.

200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin. Afiyet olsun.