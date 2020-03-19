Evde yoğurt tarifi ve malzemeleri… Evde yoğurt nasıl yapılır?

Sağlıklı beslenmeyi özellikle de midesini ve bağırsalarını korumak isteyen bilinçli tüketiciler evde yoğurt nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İşlenmiş ya da paketli yoğurt tüketmek istemeyen kişilerin başvurduğu yöntemlerden biri de evde yoğurt yapımı. Kalori miktarı ve püf noktalarıyla evde yoğurt yapılışının incelikleri haberimizde…

İşlenmiş, paketli ya da ambalajlı ürün tüketmek istemeyen ve sağlığına önem verenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de ‘Evde yoğurt nasıl yapılır?’ Evde yapılan yoğurt kaç kaloridir? İşte evfe yoğurt yapımı tarifi ve kalori miktarı…

MALZEMELER

1 litre doğal veya günlük süt

1 tatlı kaşığı dolusu doğal yoğurt (oda sıcaklığında)

Sütü süzmek için ince bir tülbent veya süzgeç

Sütü kaynatmak için çelik tencere

Kaşık

Cam kavanoz

Sarmak için battaniye veya kalın sofra bezi

TARİFİ

Öncelikle sütü hazırlamamız gerekiyor. Çiğ süt kullanıyorsanız kaynatmanız gerekir. Çiğ sütü kaynatmadan temiz tülbent veya ince bir süzgeçle süzüp çelik bir tencerede kaynatın. Kaynatma esnasında 10 dakika kadar sütü karıştırarak hava almasını sağlayın. Fokurdamaya başlayıp yükseldiğinde altını kısıp 8-10 dakika daha kaynatın. Vaktiniz kısıtlı değilse sütü soğuduktan sonra buzdolabında bir gün bekletip ertesi gün kullanırsanız daha iyi oluyor. Hemen tüketecekseniz kaynamış sütün biraz ılımasını bekleyin. Günlük süt kullanıyorsanız bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatın.

Yoğurt yapımındaki püf nokta sütün sıcaklığıdır. En uygun sıcaklık 42-45 derecedir. Eğer süt ılıksa mayalanma olmaz, süt sıcaksa yoğurt ekşi olur. Termometreniz varsa ılımaya başlayan sütün sıcaklığını kolayca ölçersiniz. Termometre yoksa parmağınızı süte batırarak ısısını kontrol edin. 10 saniye kadar tuttuğunuzda parmağınızın dayanabileceği, ancak hafif bir yanma hissi duyacağı ısıya geldiği zaman süt mayalanma sıcaklığına gelmiştir.

Maya olarak kullanacağınız yoğurt ev yoğurdu ya da organik yoğurt olmalıdır. Her 1 litre süt için bir tatlı kaşığı dolusu maya kullanılır. Maya olarak kullanılacak oda sıcaklığındaki yoğurt bir kaseye alınır ve üzerine biraz ılık süt eklenir, tahta kaşıkla pütürsüz olana kadar karıştırılır. Tenceredeki sütün üzerindeki kaymak bir tabağa alınır. Maya tencerenin kenarından süte karıştırarak birkaç seferde dökülür. Uzun bir kaşıkla tenceredeki süte eşit dağılacak şekilde yavaşça karıştırılır.

Mayalanma sırasında kavanozların sabit durması ve sütün ısısını koruması için sarılması gerekir. Kavanozlar, düz bir zemindeki kalın bir battaniye veya sofra bezinin üzerine yerleştirilir. Kavanozların üzerinde birkaç parmak boşluk kalacak şekilde tenceredeki mayalanmış süt boşaltılır. Kavanozların üzerine kağıt havlu 2 kat olarak yerleştirilir ve kapakları sıkıca kapatılır. Kağıt havlu kavanozdaki buharı çekecek ve yoğurdun sulu olması önleyecektir. Battaniye kavanozların üzerini kapatacak, sıcaklığını muhafaza edecek şekilde şekilde sıkıca sarılır ve 3-3,5 saat mayalanmaya bırakılır. Eğer fazla bekletirseniz yoğurt ekşi olur.

Daha sonra kavanozları oynatmadan üzerindeki bez açılır ve 1-2 saat soğuyup oda sıcaklığına gelmesi beklenir. Buzdolabına yerleştirilen kavanozdaki yoğurtlar 24 saat dinlendikten sonra yemeye hazır hale gelir. Kapağı açılmayan kavanozdaki yoğurtlar yaklaşık 10 gün dayanır.