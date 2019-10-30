Ezogelin çorbası tarifi… Düdüklü tencerede ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Tür mutfağının en sevilen ve özellikle soğuk havalarda en çok tercih edilen çorbalarından biri olan ezogelin çorbası oldukça da besleyici bir lezzettir. Domates, pirinç ve kırmızı mercimekle neler yapılabilir siz de denemek isterseniz buyurun ezogelin çorbası tarifimize. Peki, düdüklüde ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte tarifimiz…

Birçok mutfakta çorba denince akla gelen ilk lezzet elbette ki ezogelin çorbasıdır. Özellikle kışın yaklaşmasıyla soğuyan havalarda soğuk algınlıklarına önlem olarak ister sabah ister öğlen ister de akşam yenebilecek ezogelin çorbası için saat fark etmez. Son zamanlarda “düdüklüde ezogelin çorbası nasıl yapılır?” sorusunun artmasında dolayı hazırladığımız tarif her zamankinden daha da pratik olacak. İşte ezogelin çorbası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Ezogelin çorbası malzemeleri

-1 bardak kırmızı mercimek

-1 domates (rendelenmiş)

-1 kaşık pirinç

-1 kaşık ince bulgur

-1 soğan

-3-4 diş sarımsak

– ½ kaşık domates salçası

– ½ kaşık biber salçası

-Zeytinyağı

-2 kaşık tereyağı

-Kuru nane

-Pul biber

-Kimyon

-Tuz.

– 7 bardak sudur (et ya da tavuk suyu olabilir)

Ezogelin çorbası yapılışı



Öncelikle soğanları ve sarımsakları soyup yemeklik doğrayın. Ardından düdüklü tencerenin içine koyup ısıttığınız yağların üzerine koyun ve hafif kavurun. Ardından üzerine salçaları ve domatesi ekleyin ve biraz da bu şekilde kavurun. Daha sonra mercimeği, pirinci ve bulguru da ekleyin ve üzerine de suyunu atın. Dilediğiniz baharatlarını da attıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık yarım saat sonra çorbanız hazır afiyet olsun.