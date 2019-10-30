Ezogelin çorbası tarifi… Düdüklü tencerede ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Birçok mutfakta çorba denince akla gelen ilk lezzet elbette ki ezogelin çorbasıdır. Özellikle kışın yaklaşmasıyla soğuyan havalarda soğuk algınlıklarına önlem olarak ister sabah ister öğlen ister de akşam yenebilecek ezogelin çorbası için saat fark etmez. Son zamanlarda “düdüklüde ezogelin çorbası nasıl yapılır?” sorusunun artmasında dolayı hazırladığımız tarif her zamankinden daha da pratik olacak. İşte ezogelin çorbası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…
Ezogelin çorbası malzemeleri
-1 bardak kırmızı mercimek
-1 domates (rendelenmiş)
-1 kaşık pirinç
-1 kaşık ince bulgur
-1 soğan
-3-4 diş sarımsak
– ½ kaşık domates salçası
– ½ kaşık biber salçası
-Zeytinyağı
-2 kaşık tereyağı
-Kuru nane
-Pul biber
-Kimyon
-Tuz.
– 7 bardak sudur (et ya da tavuk suyu olabilir)
Ezogelin çorbası yapılışı
Öncelikle soğanları ve sarımsakları soyup yemeklik doğrayın. Ardından düdüklü tencerenin içine koyup ısıttığınız yağların üzerine koyun ve hafif kavurun. Ardından üzerine salçaları ve domatesi ekleyin ve biraz da bu şekilde kavurun. Daha sonra mercimeği, pirinci ve bulguru da ekleyin ve üzerine de suyunu atın. Dilediğiniz baharatlarını da attıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık yarım saat sonra çorbanız hazır afiyet olsun.