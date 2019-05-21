Ezogelin çorbası tarifi: Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Ezogelin çorbası mercimeğin en güzel, en şifalı halidir. Özellikle hastalıklarda tercih edilen ezogelin çorbası tarifi ile hem şifa bulacaksınız hem de lezzetli bir çorba tadacaksınız. İşte ezogelin çorbası tarifi ve malzemeleri…

Evde bulunan malzemelerle rahatlıkla yapabileceğiniz ezogelin çorbası tarifi pratik yapısı ile çok seveceğiniz bir tarif olacak. Özellikle hastalık mevsiminde sıklıkla tüketebileceğiniz ezogelin çorbası tam şifa kaynağıdır. Kırmızı mercimek ile yapılan ezogelin çorbası tarifinden önce faydalarına göz atmakta fayda var.

EZOGELİN ÇORBASININ FAYDALARI

Lif içeriği bakımından oldukça zengindir.

Antioksidan etkisi vardır.

Tok tutarak kilo vermenize yardımcı olur.

Sindirimi kolaydır.

Kan şekerini düzenler

Protein ve mineral bakımından çok zengindir.

Kolesterol seviyesini düzenler

EZOGELİN ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 bardak kırmızı mercimek

1 kahve fincanı bulgur

½ kahve fincanı pirinç

1 soğan

2 kaşık salça

2 kaşık tereyağı

2 diş sarımsak

1 kaşık un

Nane

Karabiber

Pul biber

Tuz

EZOGELİN ÇORBASININ TARİFİ

Tencerenizin içine tereyağı ve 1 kaşık sıvı yağı koyun. Soğanları yemeklik şekilde doğrayıp tencereye alın. Üzerine sarımsakları da doğrayıp ekleyin. Biraz kavurduktan sonra yıkadığınız mercimekleri, bulguru ve pirinci de ekleyin. Üzerine 1 lt kadar suyu ekleyip kapağını kapatın. Tüm bakliyatlarınız yumuşadığında ocağı kapatabilirsiniz.

Ayrı bir tavanın içinde sıvı yağ ve unu koyup kavurun. Üzerine salçanızı ekleyin karıştırmaya devam edin. 1 bardak kadar su ekleyin ve kaynatın. En son baharatları da ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ardından ocağı kapatabilirsiniz. Bu sosu mercimek çorbasının üzerine koyun ve 2 dakika kadar komple kaynatın. Limon ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.