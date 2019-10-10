Fava tarifi: Fava nasıl yapılır?

Özellikle Eğe bölgesinde çok meşhur olan ve hemen herkesin severek yediği yemeklerden biri olan fava genellikle meze ya da ana yemeğin yanında ki yan ürün olarak kullanılır. Zeytinyağlı yemeklerin en güzellerinden biri olan fava bakla ile yapılır ve bakla sevmeyenlerin bile gözdesidir. İşte fava malzemeleri ve pratik yapımı…

Bakla keskin tadı itibariyle herkesin çok severek yediği sebzelerden değildir maalesef. Ancak baklanın öyle güzel bir hali var ki yemeye doyamayacaksınız. Zeytinyağlı fava, ana yemek öncesi iştah açan bir başlangıç yapmak isteyenlere özellikle tavsiye ettiğimiz bir tariftir. Tek yenmesinin yanı sıra börek, salata ve hatta pizza yanında da tüketilebilir. İşte zeytinyağlı fava malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Fava malzemeleri

– 1,5 bardak bakla

– 4 bardak sıcak su

– 1 soğan (büyük boy)

– 4 kaşık zeytinyağı

– ½ çay bardağı portakal suyu

– 1 kaşık toz şeker

– ½ kaşık tuz

Fava yapımı

Öncelikle soğanı iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağını tencerede kızdırdıktan sonra soğanları hafifi kavurun. Üzerine sıcak suyu ekleyin. Önceden suda beklettiğiniz baklaları, şekeri ve tuzu da ekleyin. Biraz karıştırıp portakal suyunu ilave edin. Baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 50 dakika orta ateşte pişirin.

Son olarak ocaktan aldığınız karışımı pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin. Dilerseniz küçük porsiyonlarda dilerseniz de büyük bir servis tabağında ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.