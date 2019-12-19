Fincanda sufle tarifi: Sufle nasıl yapılır?

Baş döndüren muhteşem bir tarifle mutfağınıza konuk oluyoruz. Enfes bir kekin arasından çıkan yoğun çikolata tadı ile sufle özellikle kış akşamlarında kahve ya da çay ile birlikte harika bir film menüsü olabilir. Peki, sufleyi en kolay nasıl yapabilirim derseniz işte cevabı… Fincan sufle tarifi ile dakikalar içinde istediğiniz lezzete ulaşacaksınız…

Yoğun çikolatası içinden akan muhteşem bir kek yorgun akşamlarda başınıza gelebilecek en güzel şeylerden biri olabilir. Sufle, adını söylediğimiz de bile kokusu burnunuza gelen tatlılardan biri. Bir bardak çayın, sütlü güzel bir kahvenin yanına oldukça yakışan sufle tek başına bile şahaneler yaratabilir. İşte 10 dakika içinde yapabileceğiniz fincanda sufle tarifi için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

FİNCANDA SUFLE MALZEMELERİ

-1 çay bardağı toz şeker

-1 tane yumurta

-½ bardak sıvı yağ

-½ bardak süt

-8 kaşık un

-2 kaşık kakao

-1 paket vanilya

-½ kaşık kabartma tozu

-80 gr bitter çikolata

-½ çay bardağı pudra şekeri (süsleme için)

FİNCANDA SUFLE YAPILIŞI

Geniş bir tencerenin içine hemen hemen 4 parmak yüksekliğinde su koyun. Kaynaması için orta ateşte ocağa alın. Daha sonra bir kabı içinde şekeri ve yumurtayı iyice çırpın. Üzerine yağı, sütü, unu, kakaoyu, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin ve iyice karıştırın.

Hazırladığınız kek karışımını kahve fincanlarının içine dökün. Ancak sonuna kadar doldurmayın kabarma payını hesap edin. Çikolataları kırıp karışımın ortasına biraz bastırarak koyun. Daha sonra bu fincanları tencereye koyun. Tenceredeki su fincanların yarısına kadar gelmeli. Tencerenin kapağını kapatmadan önce temiz bir havlu örtün üzerine de kapağı yerleştirin. 10 dakika bu şekilde piştikten sonra ocaktan alabilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.