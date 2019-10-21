Fındık kaç kalori? Fındığın besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki fındık kaç kaloridir? İşte fındığın besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de fındıktır. Fındık, lezzetli ve yüksek oranda protein, yağ, vitamin ve mineral içerir. İşte fındığın besin değerleri ve kalorisi…

FINDIK KAÇ KALORİDİR: 100 gram fındık yaklaşık 628 kaloridir.

FINDIĞIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram fındığın besin içeriği aşağıdaki gibidir.

Diyet lifi: 9.7 g

Protein: 15 g

Yağ: 60.75 g

Karbonhidratlar: 16.70 mg

Kalsiyum: 114.0 mg

Demir: 4.70 mg

Vitamin: B6 0.563 mg

E Vitamini: 15.03 mg

K Vitamini: 14.2 mcg

Bakır: 1.725 mg

Magnezyum: 163.00 mg

Manganez: 6.175 mg

Fosfor: 290.00 mg

Potasyum: 680.00 mg

Selenyum: 2.4 mcg

Çinko: 2.45 mg

Bu besinlerin yanı sıra fındık, mükemmel bir antioksidan, lutein ve zeaksantin gibi bitki bazlı kimyasal bileşikler kaynağıdır.