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Fındık kaç kalori? Fındığın besin değerleri ve kalorisi
Fındık kaç kalori? Fındığın besin değerleri ve kalorisi
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki fındık kaç kaloridir? İşte fındığın besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 21 Ekim 2019 - 11:59

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de fındıktır. Fındık, lezzetli ve yüksek oranda protein, yağ, vitamin ve mineral içerir. İşte fındığın besin değerleri ve kalorisi…

FINDIK KAÇ KALORİDİR: 100 gram fındık yaklaşık 628 kaloridir.

FINDIĞIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram fındığın besin içeriği aşağıdaki gibidir.

Diyet lifi: 9.7 g
Protein: 15 g
Yağ: 60.75 g
Karbonhidratlar: 16.70 mg
Kalsiyum: 114.0 mg
Demir: 4.70 mg
Vitamin: B6 0.563 mg
E Vitamini: 15.03 mg
K Vitamini: 14.2 mcg
Bakır: 1.725 mg
Magnezyum: 163.00 mg
Manganez: 6.175 mg
Fosfor: 290.00 mg
Potasyum: 680.00 mg
Selenyum: 2.4 mcg
Çinko: 2.45 mg

Bu besinlerin yanı sıra fındık, mükemmel bir antioksidan, lutein ve zeaksantin gibi bitki bazlı kimyasal bileşikler kaynağıdır.

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Son güncelleme: 12:01 - 21.10.2019
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