Fırında hindi dolması nasıl yapılır? İşte hindi dolması tarifi…

Yılbaşının klasiklerinden biri olan nar gibi kızarmış fırında hindi dolması için gereken malzemeleri ve tarifi haberimizde derledik.

Yılbaşı menüsünün olmazsa olmazlarından biridir: Fırında hindi dolması… Yapımı maharet isteyen nefis tarifte hindinin nemli kalması püf noktalardan biridir. Siz de misafirlerinize harika bir yılbaşı akşamı hazırlamak için haberimizde yer alan fırında hindi dolması tarifinden faydanalabilirsiniz.

HİNDİ DOLMASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 orta boy bütün hindi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı tuz

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

İç pilav için:

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Çeyrek çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı haşlanmış kestane

FIRINDA HİNDİ DOLMASI TARİFİ

Temizlenmiş olarak satın aldığınız hindiyi kanı iyice akana kadar bol suyla yıkayın. Kağıt havluyla içini ve dışını iyice kurulayın. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı şeker ekleyip hazırladığınız marine sosunda hindinizi en az 12 saat, mümkünse 1 gün bekletin.

Pişirme aşamasına gelince zeytinyağı, bal, domates salçası, limon suyu, hardal, tuz ve baharatlardan oluşan bir marine sosu daha hazırlayın. Bu sosu hindinin her tarafına masaj yapar gibi yavaş yavaş sürün ve iyice yedirin. Hindiyi geniş ve derin bir fırın tepsisine alın. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 2,5 saat kadar pişirin.

Bu esnada pilavınızı hazırlayın. Öncelikle kestaneleri haşlayıp küçük parçalara ayırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları kızdırdığınız tereyağı ve zeytinyağında kavurun. Pirinçleri ilave edip onları da hafifçe çevirin. Ilık suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ve baharatları ekleyin. Son olarak kestane parçalarını ve sıcak suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Pilav suyunu çekince bir süre demlenmesi için kenara alın.

Fırından çıkardığınız hindi biraz soğuyunca içine pilavı doldurun ve yeniden fırına verin. 30-40 dakika içinde hindiniz yenebilecek kıvama gelecektir. Artan pilavı servis tabağının altına yayın. Üzerine hindi dolmasını yerleştirin.