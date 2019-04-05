Fırında kabak mücver tarifi: Fırında Kabak mücver nasıl yapılır?

Mücver severler bu tarifimiz sizin için. Fırında kabak mücver ile hem lezzeti hem de hafifliği bir arada bulabilirsiniz. Fırında kabak mücver pratik yapımı ile sofranıza harika bir tat katacak. İşte fırında mücver tarifi…

Fırında kabak mücveri tarifi, daha az yağlı ve daha az kalorili mücver yemek isteyenler için harika bir alternatif… Lezzetinden ödün vermeyen bu tarif ile hafif bir yemek yapabileceksiniz. İşte kızartmadan uzak duranlar için fırında kabak mücver malzemeleri ve pratik yapılışı…

Fırında kabak mücver malzemeleri;

– 4 tane kabak

– 2 tane yumurta

– Dereotu

– Maydanoz

– Yeşil soğan

– Beyaz peynir

– ½ bardan un

– Kabartma tozu

– 2 kaşık sıvı yağ

– Tuz

– Karabiber

– Pul biber

– Kaşar peyniri

Fırında kabak mücver yapılışı;

Öncelikle kabaklarınızı soyun ve rendeleyin. Rendelenir sulanan kabakların suyunu iyice süzün ve geniş bir kaba alın. Tüm yeşillikleri dilediğiniz miktarda ince ince doğrayın. Beyaz peyniri başka bir kabın içinde çatar yardımı ile ezin. Yumurtaları köpürünceye kadar bir kabın içinde çırpın. Tüm malzemelerinizi büyük bir kabın içinde birleştirip karıştırın. Yalnız unu yavaş bir şekilde koyun birden katılaşmasın. Karışım krep hamuru kıvamında olmalı. Fırın tepsisini yağlayıp karışımı küçük parçalar halinde dökün ve 200 derecede pişirin. Kızarmaya başlayınca kaşarı üzerine koyun tekrar pişirin. Sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.