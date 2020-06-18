Fırında patates nasıl yapılır? İşte Fırında kaşarlı patates tarifi…

Kaşar ve patates hemen herkes tarafından çok sevilen yiyecekler. Gelin bugün bunları bir araya getirerek fırında kaşarlı patates yapalım. Kolay ve lezzetli bir yemek olan kaşarlı patates tarifi özellikle çocukların çok hoşuna gidecek. İşte fırında kaşarlı patates tarifi…
FIRINDA KAŞARLI PATATES İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
6 tane patates
1 bardak süt
Taze kekik
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
1 bardak kaşar peyniri (rendelenmiş)
FIRINDA KAŞARLI PATATESİN TARİFİ
Ilık suyla yıkadığınız patatesleri soyup halkalar halinde doğrayın. Geniş bir kâsenin içine koyup zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın. Fırın tepsisini hafifi yağlayın ve patateslerin yarısını tepsiye dizin. Patateslerin üzerine rendelediğiniz kaşarı eşit şekilde serpin. Kalan patatesleri de kaşarların üzerine dizin. Bir başka kâsenin içinde süt ve baharatları karıştırarak patateslerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 5 dakika pişirin. Fırından çıkarttığınız patateslerin üzerine sıcakken tekrar kaşar serpebilirsiniz.
Afiyet olsun.