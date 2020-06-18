Fırında patates nasıl yapılır? İşte Fırında kaşarlı patates tarifi…

Gerek misafirlerinize gerekse ev halkına gönül rahatlığı ile yapabileceğiniz fırında kaşarlı patates oldukça da pratik bir tarif. Tek başına da oldukça doyurucu olabilen fırında kaşarlı patates, bir et yemeklerinin, özellikle ızgaraların yanında şahane olur. İşte fırında kaşarlı patates malzemeleri ve tarifi…

Kaşar ve patates hemen herkes tarafından çok sevilen yiyecekler. Gelin bugün bunları bir araya getirerek fırında kaşarlı patates yapalım. Kolay ve lezzetli bir yemek olan kaşarlı patates tarifi özellikle çocukların çok hoşuna gidecek. İşte fırında kaşarlı patates tarifi…

FIRINDA KAŞARLI PATATES İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 tane patates

1 bardak süt

Taze kekik

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

1 bardak kaşar peyniri (rendelenmiş)

FIRINDA KAŞARLI PATATESİN TARİFİ

Ilık suyla yıkadığınız patatesleri soyup halkalar halinde doğrayın. Geniş bir kâsenin içine koyup zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın. Fırın tepsisini hafifi yağlayın ve patateslerin yarısını tepsiye dizin. Patateslerin üzerine rendelediğiniz kaşarı eşit şekilde serpin. Kalan patatesleri de kaşarların üzerine dizin. Bir başka kâsenin içinde süt ve baharatları karıştırarak patateslerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 5 dakika pişirin. Fırından çıkarttığınız patateslerin üzerine sıcakken tekrar kaşar serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.