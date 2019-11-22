Fırında patlıcan kebabı… Köfteli patlıcan kebabı yapımı

Kebap salonlarının en efsane lezzetlerinden biri olan patlıcan kebabını mutfağınızda pişirmeye ne dersiniz. Nefis mi nefis bir köfteli fırında patlıcan kebabı tarifi ile kebapçılara taş çıkaracak cinsten bir ziyafet hazırlayabilirsiniz. İşte sevdiklerinize farklı bir menü sunabileceğiniz fırında patlıcan kebabı malzemeleri ve tarifi…

Patlıcan kebabı denince sizin de aklınıza kebapçı vitrinlerinde şişlere dizilmiş mis gibi patlıcanlar ve kebaplar mı geliyor? Artık bunu değiştirmenin zamanı geldi. Çünkü evinizde çok da zor olmayan bir tarif ile fırında patlıcan kebabı yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte bir yiyenin bir daha vazgeçemeyeceği harika fırında patlıcan kebabı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Fırında patlıcan kebabı

-1 kg patlıcan

-Köfte için;

-½ kg kıyma

-1 kuru soğan

-1 yumurta

-Maydanoz

-2 diş sarımsak

-½ tatlı kaşığı karabiber

-½ tatlı kaşığı pul biber

-½ tatlı kaşığı kimyon

-Tuz

-Üzeri için;

-Domates

-Sivri biber

-1 bardak su

-1 kaşık salça

-Tuz

Kızartmak için;

-Sıvıyağ

Fırında patlıcan kebabı yapılışı

Öncelikle patlıcanları yıkayın ve hemen hemen parmak kalınlığında yuvarlak şekilde doğrayın. Ardından yağda kızartın. Köfte için gerekli tüm malzemeleri karıştırın ve iyice yoğurun. Köfte olduktan sonra şekilde verin. Borcama patlıcan ve köfte şeklinde bir sırayla dizin. Ardından sivri biber ve domatesi doğrayıp ortasına koyun. Salçalı suyu da üzerine dökün. 170 derece ısıtılmış fırında pişirin.

Afiyet olsun