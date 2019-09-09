Fırında sebzeli tavuk tarifi: Pratik ve nefis lezzet fırında tavuk nasıl yapılır?

Hafif, sağlıklı ve lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenler için harika bir öneri olan fırında sebzeli tavuk oldukça pratik bir tariftir. Birbirinden lezzetli sebzelerle birlikte harmanlayarak hazırladığınız fırında sebzeli tavuk aynı zamanda bereketli ve ekonomik bir yemek olacaktır. İşte fırında sebzeli tavuk tarifi için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Akşam yemeğine kalabalık bir sofra hazırlayacaksanız fırında sebzeli tavuk yapmanın tam zamanı. Patatesi, soğanı, biberi ile birlikte tadına doyulmaz bir yemek olan fırında sebzeli tavuk bereketli ve ekonomik olması sebebiyle özellikle kalabalık sofraların vazgeçilmezi olacak. Siz de bu lezzeti sofralarınıza taşımak istiyorsanız hazırladığımız tarif ile bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte fırında fırında sebzeli tavuk malzemeleri ve ayrıntılı yapılışı…

FIRINDA SEBZELİ TAVUK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 kg tavuk budu

-1 kg patates

-2 tane soğan

-4 diş sarımsak

-3 tane yeşilbiber

-1 tane kırmızı biber

-1 kaşık domates salçası

-½ kaşık acı biber salçası

-1 çay kaşığı kekik

-Sıvı yağ

-Tuz

-2 su bardağı su

FIRINDA SEBZELİ TAVUK TARİFİ

Öncelikle patatesleri soyup doğrayın ve fırın tepsisine dizin. Ardından önce tavukları sonra da soğanları biberleri ve sarımsağı da temizleyip üzerine dizin. Üzerine tuzunu dökün. Başka bir kabın içinde salçaları, yağı, baharatları ve suyun bir kısmını koyup karıştırın. Diğer malzemelerin üzerine dökün.

Suyun geri kalan kısmını da tepsinin bir kenarından dökün.190 derecede yaklaşık yarım saat pişirin.

Afiyet olsun.