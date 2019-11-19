Fırında soslu biftek nasıl yapılır? Dana biftek sosu tarifi…

Bol soslu, nefis, yumuşacık ve acılı bir bifteğe kim hayır der ki. Eğer akşam yemeğinde çok özel bir misafiriniz varsa onun için hazırlayabileceğiniz en özel yemeklerden biri de fırında soslu biftek tarifidir. Peki, dana biftek sosu tarifi nasıl olur? Fırında soslu biftek nasıl yapılır? Bu gibi sorular sizin de aklınızdan geçiyorsa buyurun haberimizin ayrıntılarına. İşte fırında soslu biftek malzemeleri ve yapılışı…
Fırında soslu biftek malzemeleri
½ kg biftek-bonfile
2 tane domates
2 tane sivri biber
1 kaşık biber salçası
1 kaşık acı sos
Tuz
Karabiber
1,5 kaşık tereyağı
2 diş sarımsak
Fırında soslu biftek yapılışı
Öncelikle bifteklerin her iki yüzüne de tuz ve karabiber dökün. Ardından kızgın tavada yüksek ateşte mühürleyin. Daha sonra eti tavadan alıp dinlendirin. Bu esnada rendelenmiş domates, salça, sarımsak, tuz, karabiber, acı sos, ince kıyılmış sivri biberi robottan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam elde edin. Bifteği bu sosa bulayın. Daha sonra fırın tepsisine koyduğunuz bifteğin üzerine kalan sosu dökün. Yaklaşık 25 dakika 200 derecede pişirin.
Afiyet olsun.