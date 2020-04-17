Fırında tavuk yemeği nasıl yapılır? İşte fırında tavuk tarifi…

Fırında tavuk ile kendinizi şımartabilir, sevdiklerinize harika bir sofra kurabilirsiniz. Tek yapmanız gereken aşağıda vereceğimiz malzemeleri ve ayrıntılı tarifi uygulamak olacak. Fırında tavuk lezzeti ve pratik tarifi ile sık sık sofralarınıza konuk olacak. İşte ayrıntılar…

Siz de tavuğun her halini sevenlerdenseniz sizin için hazırladığımız bu harika tarif ile bu akşam sofralarınıza bir lezzet daha katacaksınız. En az kalorili ve en pratik halini sofralarınızda görmek ister misiniz? Fırında tavuk tarifi ile ister sevdiklerinize ister kendinize harika bir sofra hazırlayabilir ve şahane bir yemek yiyebilirsiniz. İşte fırında tavuk için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Fırında tavuk malzemeleri

– 5 tane tavuk but

– 2 tane soğan

– 7-8 diş sarımsak

– 7 tane patates

– 2-3 tane sivri biber

– 2 tane domates (rendelenmiş)

Sosu için

– 1 kaşık domates salçası

– 1 kaşık Kekik

– 2 kaşık sıvı yağ

– 2-3 bardak sıcak su

– Tuz

– Karabiber

Fırında tavuk tarifi

Öncelikle tavukları temizleyin. Patatesleri soyup yuvarlak şekilde doğrayın. Biberleri uzun uzun doğrayın. Sarımsakları halkalar halinde doğrayın. Fırın tepsisinin içini yağlayın ardından patatesleri dizin. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Patateslerin üzerine soğanları ve biberleri dizin. Rendelediğiniz domatesleri üzerlerine dökün. Üzerlerine tavukları dizin.

Bir başka kâse içinde sos için gerekli malzemeleri karıştırın ve tavukların üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 45 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.