Fıstıklı kadayıf tatlısı: Fıstıklı kadayıf tatlısı nasıl yapılır?

Ramazan Bayramı için tatlı önerisi arayanlara fıstıklı kadayıf tarifi iyi bir tercih olacaktır. Misafirlerinizin bayılarak yiyeceği fıstıklı kadayıf tatlısı çıtır çıtır bir lezzet… İşte bayrama layık fıstıklı kadayıf malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Ramazan Bayramı denince akla birbirinden nefis tatlılar, harika ikramlıklar ve tabi ki tüm ailenin bir arada olması gelir. Siz de bu bayram hazırlıklarına başladıysanız nefis tatlılara uygun çok güzel bir tarif sunuyoruz. Fıstıklı kadayıf tatlısı sevdiklerinize rahatlıkla ikram edebileceğiniz tam bir bayram tatlısı. İşte ayrıntılı tarifimiz sayesinde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz fıstıklı kadayıf tatlısı için gerekli malzemeler ve tarifi…

FISTIKLI KADAYIF TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

½ kg tel kadayıf

200 gr tereyağı

½ bardak Antep fıstığı

1 bardak çekilmiş Antep fıstığı

ŞERBETİ İÇİN

2,5 bardak şeker

2,5 bardak su

½ limon suyu



FISTIKLI KADAYIF TARİFİ

Öncelikle soğumaya bırakacağınız şerbeti hazırlamakla başlayabilirsiniz. Su ve şekeri bir tencerede kaynamaya bırakın. Kaynayınca üzerine taze sıkılmış limon suyunu ekleyin. Birkaç dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Ardından kadayıfın yapımına başlayabilirsiniz. Geniş bir tepsiye tek kadayıfı alın ve elinizle açarak yayın. Erittiğiniz tereyağının yarısı ile kullanacağınız borcam ya da tepsiye dökün iyice yağlayın. Kıyılmamış Antep fıstığını yağladığınız tepsiye serpin.

Ardından tel kadayıfın yarısını fıstıkların üzerini kapatacak şekilde koyun. Bunu yaparken tereyağına yapışması için bastırın. İyice bastırdıktan sonra çekilmiş Antep fıstıklarını da eşit şekilde kadayıfın üzerine dökün. Üzerine da kalan kadayıfı serpin ve yine bastırın. Kalan tereyağını da üzerine eşit şekilde dökün.

Hazırladığınız kadayıfı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirin. Üstü kızardıktan sonra dikkatlice çevirip altını da pişirin.

Çıkarttığınız kadayıfın ılıması için biraz bekledikten sonra soğumuş olan şerbeti üzerine dökün. Şerbetin hepsini çektikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.