Galeta unlu Çin böreği nasıl yapılır? Çin böreği tarifi…

İçi sebzelerle dolu ve çıtır çıtır bir böreğe kim hayır diyebilir ki. Misafirliğe gittiğiniz evde tadıp bayılarak yediğiniz Çin böreği tarifini evinizde yapmak ister misiniz? O zaman kollarınızı hemen sıvayın ve Çin böreği için gerekli malzemeleri hazırlamaya başlayın. İşte ayrıntılı tarif…

Dünyanın birçok bölgesinde çok meşhur olan Çin böreği ülkemizde de oldukça fazla seviliyor. Bol sebzeli içi ve çıtır çıtır dışı ile bir kez tadanların bir daha asla vazgeçemeyeceği böreklerden biridir. Birçok inanın nasıl yapılacağını araştırdığı Çin böreği için oldukça pratik bir tarif hazırladık. İşte Çin böreği malzemeleri ve tarifi…

Çin böreği malzemeleri

-2 tane yufka

-1 tane havuç

-2 tane kırmız biber

-2 tane kabak

-1 tane pırasa

-¼ beyaz lahana

-2 kaşık soya sosu

-½ su bardağı kuş üzümü

-Tuz

-Karabiber

-Zeytinyağı

Üst harcı için;

2 tane yumurta

2 bardak galeta unu

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Çin böreği yapılışı

Öncelikle tüm sebzeleri ince uzun doğrayın. Daha sonra kuş üzümlerin sıcak suya koyarak yumuşatın. Ardından geniş bir tavanın içine zeytinyağını ısıtın. Havuçları sotelemeye başlayın. Piştikten sonra sırasıyla biber, pırasa, lahana ve kabakları ekleyerek tüm sebzeleri soteleyin. Üzerine baharatlarını da attıktan sonra soya sosunu ekleyin. Son olarak kuş üzümlerini de ekledikten sonra karıştırıp ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Her bir yufkayı üst üste koyun ve 8 eşit parçaya bölün. Sebzeler soğuyunca harcı yufkanın kalın kenarına koyup kalın sigara böreği olacak şekilde sarın. Tüm yufkalar bitince bir kasenin içinde yumurta bir kasenin içinde galeta unu koyun. Börekleri önce yumurtaya sonra galeta ununa batırıp kızartın.

Afiyet olsun.