Gastromasa dünya şeflerini ağırladı…

Bu sene 4 üncüsü düzenlenen Uluslararası Gastromasa Gastronomi konferansı dünyaca ünlü şeflerin de katılımıyla yine çok ses getirdi. Metro ana sponsorluğunda Gaziantep’ten başlayan ve sonrasında İstanbul’da devam eden konferansa Alex Atala, Ana Ros, Angel Leon, Dani Garcia, Joris Bijdendjik, Christian Le Squer ve Paco Morales gibi dünyaca ünlü şefler gastronomi meraklılarına çok değerli sunumlar yaptılar.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gastronometro'nun düzenlediği öğlen yemeğinde şefler bir çok Türk mutfağı lezzetlerini tatma şansı buldu. Özellikle zeytinyağlılar ve canlı kazandibi yapımı ilgilerini çok çekti. Bizler de şefleri yakından tanıma şansı yakaladık. Gastronometro şefleri menüyü oluştururken özellikle tadılması gereken yerel lezzetleri çok güzel sunmuşlar. Şeflerden Christian Le Squer geçen sene de yazdığım Fransa'nın en meşhur 3 Michelin yıldızlı şeflerinden biri…Restoranı Le Cinq Paris'in en güzel otellerinden Four Seasons ‘ın içinde…Geçen sene de Fransa'nın en iyi şefi seçildi.

Alex Atala Brezilya'da Sao Paulo'da D.O.M adlı restoranın sahibi aynı zamanda Time dergisine bile kapak olmuş çok değerli bir şef…

Geçen sene Dünyanın en iyi restoran listesinde 16. sırada yer aldı. Aynı zamanda restoranı 2 Michelin yıldızına sahip…İspanya'dan gelen Dani Garcia, Marbella'da 2 Michelin yıldızlı Calima restoranın sahibi…

Böyle değerli şeflerin Türkiye'ye gelip bilgilerini aktarmaları çok önemli…Karşılıklı hem bir kültür alışverişi hem de gastronomi bilgisi olarak gençler için görsel bir kaynak…Gökmen Sözen'in liderliğindeki gastromasa konferansları her sene daha başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu tür organizasyonların artması en büyük temennimiz….