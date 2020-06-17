Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte gavurdağ salatası tarifi ve püf noktaları…

Nar ekşisi ve cevizin salataya ne kadar yakıştığını ve bir lezzet şölenine dönüştüğünü görmek için evde hazırlayabileceğiniz Gavurdağ salatası sevdiklerinizle yediğiniz güzel yemeklerde sofralarınıza eşlik edecek. İşte muhteşem Gavurdağ salatası tarifi ve malzemeleri.

Birbirinden lezzetli tatların bir araya gelmesiyle oluşan salata çeşitlerinden biri de Gavurdağ salatasıdır. Gaziantep yöresine özgü olan Gavurdağ salatası aynı zamanda evde de kolayca hazırlanabilir. Gavurdağ salatasının tarifini sizler için paylaşıyoruz.

GAVURDAĞ SALATASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-4 tane domates

-4 tane yeşil biber

-1 adet kuru soğan

-3-4 sap taze soğan

-Maydanoz

-1 kase iri dövülmüş ceviz

-Zeytinyağı

-Nar ekşisi

-Sumak

-Tuz

GAVURDAĞ SALATASI TARİFİ

Yeşil biberler ve domatesler küp küp ve ince ince doğranır. İncecik doğranan kuru soğan tuz ile ovulur. Ve son olarak incecik kıyılan yeşil soğan ve maydanoz tüm malzemeyle beraber geniş bir kasede karıştırılır. Üzerine zeytinyağı ve nar ekşisi eklenir ve son olarak ceviz ve sumak ilave edilir. Gavurdağ salatası hazır.

Afiyet olsun.