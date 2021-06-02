Gaziantep’in beş yemeği daha tescillendi

Gaziantep’in yöresel yemeklerinden olan alinazik, lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates ve Antep süzek yapması Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillendi.

Böylece 55 coğrafi işaretli yemeği ile Gaziantep, ‘Türkiye'nin en fazla tescilli ürüne sahip şehri’ unvanını korudu.

47 YEMEK DE SIRADA

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ile kentteki farklı kurumların yürüttüğü faaliyetler kapsamında, 47 ürünün tescili için çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürün için alınan coğrafi işaret, ait oldukları yöreye has ürünlerin yurt içi ve yurt dışında ön plana çıkarılarak tanıtılmasına, ürün ile ilgili farkındalık oluşmasına katkı sağlıyor.

Ürüne olan talebin artması dolayısıyla istihdam artışını, kırsal kalkınmada önemli rol oynayan coğrafi işaret, yöresel ürünlerin katma değerinin artmasını sağlayarak ekonomiye destek oluyor. (DHA)



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