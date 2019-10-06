Gaziantep’in Gastronomik ayağı: GastroAntep

Geçtiğimiz haftalarda, 12-15 Eylül tarihleri arasında, Türkiye’nin pek çok alanda adından söz ettiren bir şehrinde, Gaziantep’teydik. Burada olma sebebimiz ise, Gaziantep’i merkez alıp, bu eşsiz coğrafyanın gastronomik değerlerini keşfetmekti. Bu yüzden GastroAntep Festivali’ni yerinde, diğer katılımcılarla birlikte deneyimledik. Gelin siz de bu coğrafyanın sunduğu lezzetlerin bir parçası olun, çünkü ancak bu sayede tarihi değerlerimizi tarih boyunca yaşatabiliriz.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın iş birliğiyle ve değerli Gökmen Sözen'in organizasyonuyla gerçekleşen GastroAntep Festivali, birbirinden eşsiz manzaralara fırsat sağladı. Biber hasadı ve kuruluk gezisi ile start veren festivale, sadece bizim gibi gastronomi aşıkları değil, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinden dünyaca ünlü şefler de katıldı. Michelin yıldızlı isimler, pasta şefleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri buradaydı. Bu, Türkiye'nin ve Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini ve vizyonunu tüm gastronomi dünyasına gösterebilmek adına harika bir fırsattı. Zira, her ne kadar Gaziantep Unesco Gastronomi Şehirleri listesinde kendine bir yer edinmiş olsa da, dünyanın pek çok ünlü şefi ve gastronomi aşığı insanı için Gaziantep henüz keşfedilmemiş bir vaha. Bu yüzden bu tür organizasyonların varlığı, hem gastronomi hem de ülkemizin geleceği adına umut vadediyor. Festivaller hem şehirlerimize istihdam sağlıyor, hem yabancı turist oranımızı artırıyor, haliyle ekonomiye can verecek bir kanal, gastronomi, daha önemli bir hal alıyor.

Festivalin başlangıcından önce herkesin kafasına takılan bir soru işareti vardı; Gaziantep, biberi Kahramanmaraş'tan rol çalarak kendine mi saklıyordu, Gaziantep antep fıstığı ile anılırken, Kahramanmaraş'ın medarı iftiharı biberler burada olmalı mıydı?

Biber Hasadı

Festivalin derinliklerine doğru dalmadan önce naçizane yorumumu buraya bırakmak istiyorum çünkü burada önemli olanın hangi şehrin ne ile anıldığı değil, ülkemizi ve mutfağımızı nasıl daha ileriye taşıyabileceğimiz olduğuna inanıyorum.

Uluslararası ölçekte gerçekleşen festivalde, Gaziantep mutfağına dair tadım yapabileceğiniz yüzlerce çeşit yemek servis edildi.

Katmer

Festival alanında katmerin, beyran çorbasının, klasik yemeklerin eşsiz lezzetlerine, klasik bakliyatın gurme lezzet haline dönüştüğü tarifler eşlik etti.

Bu noktada karşımıza çıkan nohut dürüm oldukça lezzetliydi.

Ülkemizin her köşesinden farklı bir lezzet baş göstermeye devam ediyor. Daha kim bilir keşfetmediğimiz, tarihin tozlu sayfalarına bıraktığımız ancak günlük hayatımızda kolayca uygulayabileceğimiz tarif vardır… Bu yüzden bu tip festivallerin her geçen gün daha çok değer kazanarak, Gaziantep'in ve Türkiye'nin adından daha çok söz ettirmesi dileğiyle…