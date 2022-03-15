Gaziantep’in meşhur lezzeti tescillendi

Gaziantep'in Kübban ekmeği tescillendi. Kübban ekmeği mayalanmasından pişmesine ve şekil verilmesine kadar diğer ekmeklerden farklı bir lezzet.

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in Kübban ekmeğinin coğrafi işaretle tescillendiğini belirtti.

Akıncı, Kübban ekmeğin Gaziantep’te taş fırınlarda asırlardır geleneksel yöntemlerle üretilen ve genellikle kebap çeşitlerinin tüketiminde kullanılan bir ekmek türü olduğunu aktardı.

ANTEP KÜBBAN EKMEĞİ TARİFİ

Antep Kübban ekmeği; ekmeklik buğday unu veya tam buğday unu, su, tuz ve ekmek mayası kullanılarak üretilir.

Üst yüzeyi kızarmış kahverengi, alt kısmı pişirildiği fırının iç yüzeyi ile şekillenen, iç kısmı ise beyaz renkli olarak üretilen Antep Kübban ekmeği; Gaziantep iline özgü bir üründür.

Üretiminde; taş zeminli fırınlar kullanılması, mayalanma süreci, pişirme süresi, ürüne şekil verilmesi ve ürünün sıcak olarak tüketiciye ulaştırılması Antep Kübban ekmeğinin kendine özgü özelliklerinin başında gelir.

Antep Kübban ekmeği genellikle ihtiyaç kadar pişirilir ve bu sayede sıcak olarak daha çok tüketicinin beğenisine sunulur.

Pişen ekmek orta kısmından kubbe şeklinde şişer ve daha sonra yassı haline gelir. (İHA)

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