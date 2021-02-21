Gaziantep’in yeni lezzeti: Meyveli katmer

Gaziantep'te özellikle sabah kahvaltısında tercih edilen ve günün her saatinde de yenilebilen katmer, yeni çeşitleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Kentte müşterilerinin ilginç talepleriyle farklı katmer çeşitleri bulan katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, yaptığı kavunlu, çilekli, muzlu, çikolatalı, fıstık ezmeli ve daha birçok katmer çeşidiyle müşterilerinin damak lezzetine hitap ediyor. Tadı ve görüntüsüyle hayretler içerisinde bırakan meyveli katmere ise talep her geçen gün daha da artıyor.

Katmerin özünü bozmayarak meyveli katmer yaptıklarını ve 17 farklı lezzet yapabildiklerini ifade eden katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, “Mevsimine göre meyvelerle katmerlere lezzet katıyoruz, farklı lezzetler arayışı içerisindeyiz. Tabii ki biz bu lezzetleri yaparken de en önemlisi müşterilerimizin damak lezzetine hitap ediyoruz. Hangi katmeri yemek isterlerse biz de ona göre katmerlerde o lezzeti sunuyoruz. Şu anda bizde 16-17 çeşit katmer var, dolama, muska, yaprak, normal, meyveli, midye katmer, çikolatalı katmer yani birçok çeşitlerimiz mevcuttur. Şu anda popüler olarak simit katmer, dolama katmer, muska katmer, farklı olarak meyveli katmer popüler” dedi.

GELİN VE DAMADIN İLK SABAH KAHVALTISI

Katmer geleneği hakkında bilgiler veren katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, şunları söyledi:

– Meyve her zaman insana sağlık açısından faydalı bir şey. C vitamini olsun, D vitamini olsun vitamin olarak meyvelerimiz çok iyi. Korona virüsü yenmek için vücudun dirençli olması lazım, meyve de bire bir antibiyotik, vitamin içerisinde olan süt katmer, fıstık bunların hepsi vitamin yani fayda sağlar. Normalde katmerin özü Gaziantep'te gelin ile damadın ilk sabah kahvaltısıdır. Gelin ve damada sağdıçlar gelerek ilk sabah kahvaltısına katmer götürür.

– Biz de bunu daha özel yapıyoruz. Meyveli yapıyoruz, meyve süslemeli yapıyoruz, fıstık ezmeli yapıyoruz, farklı farklı çeşitler yapıyoruz. Gaziantep'in geçmişten gelen geleneği bu. Bunun en büyük amacı iki tarafın ağzı şirin olsun, tatlı olsun, bir ömür boyunca şirinlik, tatlılık sürsün diye bir inancımız var ondan dolayı. Katmerimizi en başta hamurunun ince olması, fıstığının kaliteli olması, kaymağının kaliteli olması, taş fırında meşe odunuyla pişmesi, bunların hepsinin arka arkaya sıralanması lezzetin zirve noktası demektir.