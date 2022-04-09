Gaziantep’te günlük 60 ton baklava üretiliyor

Gaziantep'te ramazan ayının gelmesiyle tatlı tüketimine talep arttı, baklavacılarda hummalı çalışma başladı. Şehirde üretilen günlük 60 ton baklavanın yarısı yurt dışına gönderiliyor.

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Gaziantep’in tescilli lezzetlerinin başında gelen baklava, iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Baklava ustaları, ramazan ayında artan talep dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için humma çalışmalarını sürdürüyor.

Sahur vakti tezgahlarının başına geçen ustaların el emeği ile hazırladığı günlük 60 ton baklavanın yarısı, paketlenerek yurt dışına önemli bölümü de farklı şehirlere uçak ya da otobüs ile ulaştırılıyor.

ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKTI

Baklava ustası Ömer Çelebioğulları, “Ramazan ayına çok yoğun girdik. Gaziantep baklavacılarının günlük üretimleri ortalama 30 ton civarındaydı. Üretim kapasitemiz ramazan ile günlük 60 tona yükseldi. Bu üretimin de yüzde 50’sini yurt dışına özel kargolarımızla ulaştırıyoruz. Üretimimizin geriye kalan kısmının yarısını ise yurt içine gönderiyoruz” dedi. (DHA)

