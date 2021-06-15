Gastronomi kentinde rengarenk kurutmalık sezonu başladı

UNESCO tarafından gastronomi dalında ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen ve Türkiye’nin ‘kurutmalık deposu’ olarak bilinen Gaziantep’te doğal yöntemlerle güneşte kurutulan biber, kabak ve patlıcanlar renk cümbüşü oluşturuyor.

Türkiye’nin birçok yöresine kurutulmuş biber, kabak ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte, evlerin kapı önlerinde ya da bahçelerinde biber, kabak ve patlıcanlar, kurutmalık yapılmak üzere hazırlanıyor.

Sıcak havada temizlenip, yıkandıktan sonra kentin yüksek tepelerinde iplere dizilerek kurutulan sebzeler, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Gaziantep’te nem olamamasıyla kurutmalıkların lezzetli olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, “Kurutmalıklar tarlada hasat edildikten sonra oyulma işlemi yapılıyor. Daha sonra iplere diziliyor. İplere dizilen kurutmalıklar yüksek sıcaklıkta asılıyor ve 10 gün kurutulma işlemi yapılıyor. Kurutmalıkların güzel olmasının sebebini topraktan, tarihten ve güneşten gelen lezzet olarak adlandırıyoruz. Burada nem olamamasından dolayı kurutmalıklarımızın lezzetli ve güzel olmasını sağlıyor. Dolmalık biber, patlıcan, bamya ve kabak kurutmalıklarını burada hazırlayarak yurt içine ve yurt dışına gönderiyoruz” dedi. (DHA)

