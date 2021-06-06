Geleneksel Antalya reçelleri tescillendi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya gastronomi kültürünün en tanınmış ürünlerinden olan “Turunç Kabuğu” ve “Bergamot Kabuğu” reçellerinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini bildirdi.

“Piyaz”, “Kabak Tatlısı” ve “Serpme Börek”le birlikte ATSO'nun coğrafi işaret aldığı ürün sayısı 5'e yükseldi. “Turunç Kabuğu” ve “Bergamot Kabuğu” reçellerinin Antalya sofralarının vazgeçilmezi olmasının yanı sıra, Antalya'nın en popüler hediyelik ürünleri olduğunu da vurgulayan Davut Çetin, “Antalya'dan nereye gitsek, yanımızda mutlaka turunç ve bergamot kabuğureçeli götürürüz.

Yine Antalya'ya gelen ister yerli ister yabancı olsun neredeyse tüm misafirlerimizin yanlarında Antalya reçeli götürdüklerine tanık oluruz. Reçellerimizin coğrafi tescil alması bu bakımdan da büyük önem taşıyor” ifadesini kullandı.

MÖNÜLERDE DAHA ÇOK ANTALYA LEZZETİ OLMALI

Çetin, Türkiye'nin en önemli turizm markası Antalya'da gerek turistik işletmeler gerekse restoranların mönülerinde geleneksel lezzetlerin daha fazla yer bulması gerektiğini vurguladı.