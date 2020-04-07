Geleneksel kandil lezzeti un helvası nasıl yapılır? Un helvası ve irmik helvası tarifi…

Geleneksel kandil lezzeti un helvası nasıl yapılır? Un helvası ve irmik helvası tarifi…

Müslüman dünya bugün Berat kandili ibadetlerini gerçekleştirecek. Kandil gecelerinin olmazsa olmaz lezzetlerinin başında ise un helvası geliyor. Helva yapmak isteyenler un helvası tarifi araştırmaya başladı. Nasıl yapılır merak edenler için haberimizin içerisinde un helvası tarifi ve irmik helvası tarifi bulunuyor.

İslam alemi bugün Berat Kandili'nde ibadetlerini gerçekleştirecek. Cenazelerde konuklara ikram edilen, kandil günlerinde komşulara dağıtılan tatlı deyince ne diye sorunca aklımıza hemen un ve irmik helvası geliyor. Haberimizden un helvası ve irmik helvası tarifini bulabilirsiniz.

UN HELVASI TARİFİ VE GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.),

1 su bardağı sıvı yağ.

Şerbeti için;

2 buçuk su bardağı su

1 buçuk su bardağı toz şeker.

Tam Ölçülü Un Helvası Tarifi

UN HELVASININ YAPILIŞI

İlk olarak, şerbetini hazırlamak için,toz şeker ve su tencereye koyulup kısık ateşte erimeye bırakılır.

Çelik, geniş ve derin bir tencereye, sıvı yağ ile un koyulur.

Unun kokusu çıkana kadar, orta ateşte sürekli karıştırarak kavrulur.

Unun kokusu çıkmaya başlayınca ocağın altı kısılır ve kısık ateşte rengi koyulaşıncaya kadar karıştırarak kavrulur.

Arzu edilen renge ulaşınca 1 taşım kaynatılıp, ocaktan alınan şerbet kavrulan unun üzerine dökülür.

Dökme işlemi esnasında, sıçramalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Şerbet döküldükten sonra, unun topaklanmadan şerbeti çekmesi için hızlı hızlı karıştırılır ve ocaktan alınır.

Kaşığın arka tarafı ile iyice bastırarak karıştırılıp, un helvası hazır edilir.

Ilınan helvadan biraz alınıp kaşığın içerisine bastırılır ve ters çevrilerek kaşıktan çıkartılıp servis tabağına dizilir.

Soğuduktan sonra üzerine arzuya göre, tarçın, hindistan cevizi veya ceviz içi serpiştirilip servise sunulur.

Ben helvayı kaşık ile şekillendirdim.Arzu ederseniz helvayı silikon kaplara bastırarak ta şekillendirebilirsiniz.

Bu tarif ile, kaşık ile şekillendirilmiş 30 adet helva elde ediliyor.

İRMİK HELVASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER VE TARİF

2 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Hazırlanışı;

– İrmik helvasını lezzetli yapan şey karamelize edilmiş şekerdir. Karamelize edilmiş şekeri hazırlamak için sütü ve şekeri bir tencerede kısık ateşte, eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra karışımı ocaktan alın.

– Başka bir tencerede tereyağını eritin. Tereyağı eridikten sonra fıstığı ve irmiği ekleyin, kavrulana kadar karıştırın. İrmiğin rengi değişmeye başladığında, hazırlamış olduğunuz süt ve şeker karışımını ekleyin. Bunu yaparken çok dikkatli olun çünkü dökerken fazla ısı çıkacaktır.

– İrmikle süt, birlikte katı kıvama gelinceye kadar kısık ateşte pişirin. İyice katılaştığında pişirmeyi bırakın. Bir kaç kez karıştırın ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

– Helvanızı kaselere koyun, kaseleri tabağın üzerine ters çevirin ve helvanız kalıp olarak çıksın. Üzerine bir tutam kuru yemişle servis edebilirsiniz.