Geleneksel lezzet helva tarifi: İrmik helvası ve un helvası nasıl yapılır?

Kandil gecelerinin olmazsa olmaz lezzetlerinin başında un helvası geliyor. Helva yapmak isteyenler un helvası tarifi araştırmaya başladı. Nasıl yapılır merak edenler için haberimizin içerisinde un helvası tarifi ve irmik helvası tarifi bulunuyor.

İRMİK HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 su bardağı irmik,

1 su bardağından 2-3 yemek kaşığı fazla toz şeker,

1 su bardağı süt,

1 su bardağı su,

1 paket vanilya,

1 paket çam fıstığı, (dolmalık fıstık)

2 yemek kaşığı tereyağ,

1 kahve fincanı sıvı yağ.

KOLAY İRMİK HELVASI TARİFİ

Tencereye tereyağı ve sıvı yağ konulur, tereyağı eritilir.

Çam fıstıkları tencereye alınarak, hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.

Ayrı bir tencerenin içerisinde su veya süt, şeker ve vanilya ocağa alınır.

Şeker eriyinceye kadar karıştırılır ve ısınmaya bırakılır.

Pembeleşen çam fıstıklarının içerisine irmik ilave edilir ve kavrulur.

İrmikler de pembeleştikten sonra süt karışımı üzerine ilave edilir.

İrmikler sütü çekinceye kadar karıştırarak pişirilir ve ocaktan alınıp, 10 dakika demlenmeye bırakılır.

Dinlenen irmik helvası tercihe göre servise sunulabilir.

UN HELVASININ YAPILIŞI

İlk olarak, şerbetini hazırlamak için,toz şeker ve su tencereye koyulup kısık ateşte erimeye bırakılır.

Çelik, geniş ve derin bir tencereye, sıvı yağ ile un koyulur.

Unun kokusu çıkana kadar, orta ateşte sürekli karıştırarak kavrulur.

Unun kokusu çıkmaya başlayınca ocağın altı kısılır ve kısık ateşte rengi koyulaşıncaya kadar karıştırarak kavrulur.

Arzu edilen renge ulaşınca 1 taşım kaynatılıp, ocaktan alınan şerbet kavrulan unun üzerine dökülür.

Dökme işlemi esnasında, sıçramalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Şerbet döküldükten sonra, unun topaklanmadan şerbeti çekmesi için hızlı hızlı karıştırılır ve ocaktan alınır.

Kaşığın arka tarafı ile iyice bastırarak karıştırılıp, un helvası hazır edilir.

Ilınan helvadan biraz alınıp kaşığın içerisine bastırılır ve ters çevrilerek kaşıktan çıkartılıp servis tabağına dizilir.

Soğuduktan sonra üzerine arzuya göre, tarçın, hindistan cevizi veya ceviz içi serpiştirilip servise sunulur.

Ben helvayı kaşık ile şekillendirdim.Arzu ederseniz helvayı silikon kaplara bastırarak ta şekillendirebilirsiniz.

Bu tarif ile, kaşık ile şekillendirilmiş 30 adet helva elde ediliyor.