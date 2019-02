Gençlerde trend yeni nesil meyhaneler

Tünelin Yeni Meyhanesi….BUSELİK…

Şishane metrosunun girişindeki Buselik, Gamze Cizreli'nin yeni projesi…

Gamze'nin elinin değdiği her işte keyif oluyor. Yemek lezzetlerinin ön planda olduğu Buselik, bildiğimiz tüm mezeleri kendi yorumlarıyla müşteriye sunuyor. Gençler son dönemde hem makul fiyat politikasına sahip hem de güzel müzik dinledikleri yerleri seçiyorlar. Meyhanelerin geri dönüşü aslında yemek kalitesinin yükselmesiyle doğru orantılı… Kimse kötü yemek yemek istemiyor. Günümüz şartlarında da verdiklerini fazlasıyla almak istiyorlar.

Son dönemde gittiğim yerlerin bir başka ortak noktası ise manzaraları… İstanbul'u farklı açılardan gören çatı katları değerlendirilmiş ve yabancı misafiriniz için de çok keyifli bir alternatifler oluşturmuşlar. Eskiden sadece boğaz derdik ama tarihi yarımadaya ya da Galata'ya bakan yerler de en az boğaz kadar etkileyici… Buselik'te harika bir manzara sizi bekliyor. Asansörle çıkarken duvar yazıları sürprizlerini de atlamayın derim… Genel olarak mezeler çok keyifli ama yaprak ciğer gerçekten denenmeli…

Bi Daha…

Yeni nesil meyhanelerin beni en şaşırtanı Bi Daha…Tüneldeki Midpoint'in üst katı… Pazartesi akşamı bir arkadaşımın doğum günü için gittiğimiz Bi Daha da neredeyse oturacak yer yoktu. Girişinden itibaren güleryüzlü personel sizi kapıda karşılıyor. Kendilerine has, çekirdek içlerini kavurarak yaptıkları mezelerine Şıllık adını takmışlar.

Bilenler ilk önce onu sipariş ediyorlar. Sirkülasyonu çok olduğu için her gün yeni üretim yapılıyor. Denediğim et sote de neredeyse ağzımda eriyordu. Buranın da fiyatları gayet makul…Doğum günleri için oldukça keyifli çünkü pastalar pek bir tantanalı geliyor. Oturduğunuz her yerden harika bir manzaraya bakıyorsunuz. Müzikler deseniz gerçekten çok keyifli…Ama müziğin iyi olmasına şaşırmamak lazım çünkü mekanın sahibi hepimizin gençlik yıllarından tanıdığı Kral Tv döneminden Ataberk… Gençlerin özellikle çok rağbet ettiği Bi Daha bir daha gitmeye değer….