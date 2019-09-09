Gerçek tavukgöğsü tarifi: Tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte püf noktaları…

Sütlü tatlı deyince akla gelen ilk tatlı tavukgöğsüdür. Hafif ve oldukça lezzetli bir tatlı olan tavukgöğsü hem misafirlerinize hem de ev halkınıza çeşitli sunumlarla ikram edebileceğiniz yaz kış yenebilen harika bir tariftir. Aynı zamanda daha pratik hali olarak yalancı tavukgöğsü de yapılabilir. Ancak biz bugün gerçek tavukgöğsü tarifi vereceğiz. İşte ayrıntılar…

Sütlü tatlı sevenlerin elbette ki vazgeçilmez lezzeti tavukgöğsü tarifidir. Tadı damaklarda kalan bir porsiyon yiyenin bir daha yemek isteyeceği ve meyveli ya da çikolatalı çeşitli sunumlarla lezzetine lezzet katabileceğiniz tavukgöğsü tarifi için size harika bir haber hazırladık. Biraz meşakkatli bir tatlı olan tavukgöğsünün aynı zamanda daha pratik hali olan yalancı tavukgöğsü tarifini de sizin için hazırladık. İşte tavukgöğsü tarifi için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapımı…

TAVUK GÖĞSÜ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 adet tavuğun göğsü

-1 lt süt

-1 bardak şeker

-2 kaşık pirinç unu

-1 kaşık buğday nişantası

-2 tane damla sakızı

-1 kaşık tereyağı

-1 paket vanilya

TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Öncelikle tavuk göğsünü haşlayıp soğuması için kenara alın. Ardından çok ince bir şekilde didikleyin. İp kadar ince olması gerekmektedir.

Daha sonra derin bir tencerenin içinde tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyin. Ardından sütü ve pirinç unu, nişastayı, şekeri, vanilyayı ve havanda dövüp toz haline getirdiğiniz damla sakızlarını koyup karıştırın.

Karışım muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. 5-6 dakika mikserle çırpın. Didiklediğiniz tavukları içine atın ve karıştırın. Kâselere koyarak soğutun. Tarçın dökerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.