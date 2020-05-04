Gevrek simit tarifi… Evde simit nasıl yapılır?

Simit severler ekran başına… Sizin için kolay, lezzetli ve en gevrek simit tarifini hazırladık. Bu tarif ile dilediğiniz her an evinizde çıtır çıtır simitler yapabilirsiniz. Böylelikle çay saatlerinizi artık daha lezzetli hale getireceksiniz. Pratik bir tarif olması sebebiyle de tercih edebileceğiniz gevrek simit tarifi için evinizdeki malzemeler yeterli olacaktır. İşte simit için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

Çıtır çıtır bir simit tarifi ister misiniz? Her an yapabileceğiniz pratik ve lezzetli simit tarifi ile ister kendinize kahvaltıda yapın, ister de sevdikleriniz için çay saatinde yapın. Özellikle gevrek simit sevenler için vazgeçilmez tarifler arasına girecek olan bu lezzet sonrası bir daha fırından simit almayabilirsiniz. İşte gevret simit malzemeleri ve tarifi…

EVDE SİMİT NASIL YAPILIR?

Geniş bir kabın içinde maya ılık süt ve ılık su birlikte eritin. 5 dakika bekleyin. Maya eridikten sonra yumurta, şeker, tuz ve sıvı yağ ekleyin. İyice karıştırın ve yavaş yavaş unu ilave edin. Yapışkanlığı gidecek kadar unu ilave edin ve yoğurmaya devam edin.

Daha sonra üzerini kapatın ve mayalandırın.

Bu esnada yanmaz bir tavada susamları kavurun daha sonra soğumaya bırakın. Daha sonra pekmezi suda eritin.

Mayalanan hamuru unladığınız tezgâhta parçalara ayırın. Her parçayı ince rulolar haline getirin ve tekerlek gibi uçlarını birleştirin. Önce pekmezli suya sonrada susama batırıp yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

Afiyet olsun.

SİMİT MALZEMELERİ

Gevrek simit tarifi:

-1 bardak ılık su

-1 bardak ılık süt

-1 tane yumurta

-1 paket kuru instant maya

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 kaşık şeker

-2 kaşık sıvı yağ

-Alabildiğine un

Üzeri için;

-1 bardak su

-2 kaşık pekmez

-1 kâse kavrulmuş susam