Giresun’un tombul fındığı, AB tarafından tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun'a özgü tombul fındığın, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillendiğini duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun tombul fındığının AB tescil belgesi aldığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Giresun tombul fındığının daha önce Türkiye’de coğrafi işaret olarak tescillendiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

* “Ülkemizde 18 Şubat 2001 tarihinde coğrafi işaret olarak tescil edilen Giresun Tombul Fındığı artık Avrupa Birliği’nde de tescilli. Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü sarımsağından sonra ABD’de tescil alan 8’inci ürünümüz Giresun Tombul Fındığı.

* Giresun ile Trabzon Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerine kadar olan sahil şeridinde yetiştirilen Giresun Tombul Fındığı’nın çok eski tarihli salnamelerde bile ‘kıymet ve lezzet bakımından üstün’ olduğu vurgulanır. Bu üstünlük artık uluslararası arenada da tescillendi.”