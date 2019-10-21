Girit ezmesi nasıl yapılır? Fesleğenli Girit ezmesi tarifi…

Çok bilinmese de bilen, tadan herkesin çok sevdiği mezelerden biri olan Girit ezmesi çeşitli mutfaklarda çeşitli şekillerde hazırlanabiliyor. Biz de bugün fesleğenli Girit ezmesi tarifini sizinle paylaşacağız. Sizde bu pratik lezzeti sofranıza taşıyabilirsiniz. İşte fesleğenli Girit ezmesi malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Bir kez yedikten sonra en sevdiğiniz mezeler arasına girecek olan Girit ezmesi, herkes tarafından bilinmese de bir kere tadan herkesin favorisi olmuştur. Enteresan malzemeleri bir araya sunan Girit ezmesi çok farklı şekillerde yapılabilir. Biz sizin için fesleğenli Girit ezmesi tarifi hazırladık. İşte peynirin Antep fıstığı ile buluşmasını fesleğen ile taçlandırdığımız Girit ezmesinin malzemeleri ve ayrıntılı yapılışı…

Fesleğenli Girit ezmesi malzemeleri

-6 dal taze fesleğen

-3 diş sarımsak

-6 kaşık zeytinyağı

-200 gr Ezine peyniri

-3-4 kaşık Antep fıstığı (toz halinde)

Fesleğenli Girit ezmesi tarifi

Öncelikle fesleğen, sarımsak ve zeytinyağını öğütücüye koyarak hem karıştırın hem de doğrayın. Daha sonra üzerine Ezine peynirini elinizle parçalayarak ilave edin. Ardından mutfak robotunda çekmeye devam edin. En son Antep fıstığını ekleyip tüm malzeme tamamen birbiriyle bütünleşene kadar robotta karıştırın. Hazırladığınız fesleğenli Girit ezmeyi servis tabağına alıp zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.