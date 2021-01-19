Görünüşü karpuz, tadı salatalık

Antalya’da bir tarım firması, yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi özel ürünler üretiyor. Firma, mini sebzeler kategorisine, ‘baby karpuz’ adını verdikleri ve ağırlığı sadece 5 gram civarında olan minyatür karpuz ürününü de ekledi.

Geçen yıl deneme üretimleri başarıyla tamamlanan ‘baby karpuz’ların bu yıl serada üretimine başlandı. Kabuğundan karpuz tadı alınan ‘baby karpuz’un iç kısmı salatalık tadı veriyor. Bu yeni ürünü ‘baby’ ve ‘erik karpuz’ olarak adlandırdıklarını belirten firmanın pazarlama müdürü Burak Akbulut, “Görünüşü tamamıyla karpuza benziyor. Ama tabi ki çok küçük, yediğinizde salatalık tadını hissediyorsunuz” dedi.

12 AY ÜRETİM

Mini karpuzun erik gibi tüketilebilmesinin yanı sıra, salata ve yoğurtlu mezelerde kullanılabildiğini belirten Akbulut, üretiminin normal karpuza göre çok daha zor olduğunu söyledi.

Akbulut, “Görsel olarak çok dikkat çekici ve göze hitap ediyor. Bir tanesi 5-10 gram civarında. 100-150 gramlık paketler ve 15-20 TL’ye online mağazamızdan satışa sunuyoruz. Tohumdan kaynaklı ürünün kendisi bu şekilde ve hiçbir oynama yok. Ayrıca diğer tüm üretim alanlarında olduğu gibi zirai ilaç kullanmıyoruz ve 12 ay üretimiz mevcut” diye konuştu. (DHA)