Greyfurt kaç kalori? Gereyfurtun besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, greyfurt kaç kaloridir? Greyfurtun besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Bunlardan biri olan greyfurt diyetinize dahil edebileceğiniz inanılmaz derecede sağlıklı bir besindir. Çünkü besin değeri yüksek, kalorisi düşük; Aslında, en düşük kalorili meyvelerden biridir. İşte greyfurtun besin değerleri ve kalorisi…

GREYFURT KAÇ KALORİDİR: 100 gram greyfurt yaklaşık 42 kaloridir.

GREYFURTUN BESİN DEĞERLERİ

100 g greyfurtta aşağıdakiler bulunur:

Su: 88,06 g

Enerji: 42 kcal

Protein: 0.77 g

Toplam yağ: 0.14 g

Karbonhidrat: 10.66 g

Lif: 1.6 g

Toplam şeker: 6.89 g

Kalsiyum: 22 mg

Demir: 0.08 mg

Magnezyum: 9 mg

Fosfor: 18 mg

Potasyum: 135 mg

Sodyum: 0 mg

Çinko: 0.07 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.2 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 13 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 58 µg

A Vitamini, İÜ: 1150 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.13 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg