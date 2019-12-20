Greyfurt kaç kalori? Gereyfurtun besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Bunlardan biri olan greyfurt diyetinize dahil edebileceğiniz inanılmaz derecede sağlıklı bir besindir. Çünkü besin değeri yüksek, kalorisi düşük; Aslında, en düşük kalorili meyvelerden biridir. İşte greyfurtun besin değerleri ve kalorisi…
GREYFURT KAÇ KALORİDİR: 100 gram greyfurt yaklaşık 42 kaloridir.
GREYFURTUN BESİN DEĞERLERİ
100 g greyfurtta aşağıdakiler bulunur:
Su: 88,06 g
Enerji: 42 kcal
Protein: 0.77 g
Toplam yağ: 0.14 g
Karbonhidrat: 10.66 g
Lif: 1.6 g
Toplam şeker: 6.89 g
Kalsiyum: 22 mg
Demir: 0.08 mg
Magnezyum: 9 mg
Fosfor: 18 mg
Potasyum: 135 mg
Sodyum: 0 mg
Çinko: 0.07 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg
Tiamin: 0.04 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.2 mg
B-6 Vitamini: 0.05 mg
Folat, DFE: 13 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 58 µg
A Vitamini, İÜ: 1150 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.13 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg