Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Greyfurt kaç kalori? Gereyfurtun besin değerleri ve kalorisi
Greyfurt kaç kalori? Gereyfurtun besin değerleri ve kalorisi
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, greyfurt kaç kaloridir? Greyfurtun besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 20 Aralık 2019 - 13:17

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Bunlardan biri olan greyfurt diyetinize dahil edebileceğiniz inanılmaz derecede sağlıklı bir besindir. Çünkü besin değeri yüksek, kalorisi düşük; Aslında, en düşük kalorili meyvelerden biridir. İşte greyfurtun besin değerleri ve kalorisi…

GREYFURT KAÇ KALORİDİR: 100 gram greyfurt yaklaşık 42 kaloridir.

GREYFURTUN BESİN DEĞERLERİ

100 g greyfurtta aşağıdakiler bulunur:

Su: 88,06 g
Enerji: 42 kcal
Protein: 0.77 g
Toplam yağ: 0.14 g
Karbonhidrat: 10.66 g
Lif: 1.6 g
Toplam şeker: 6.89 g
Kalsiyum: 22 mg
Demir: 0.08 mg
Magnezyum: 9 mg
Fosfor: 18 mg
Potasyum: 135 mg
Sodyum: 0 mg
Çinko: 0.07 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg
Tiamin: 0.04 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.2 mg
B-6 Vitamini: 0.05 mg
Folat, DFE: 13 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 58 µg
A Vitamini, İÜ: 1150 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.13 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

İLGİLİ HABERGreyfurtun faydaları: Greyfurt neye iyi gelir, zayıflatır mı?
Son güncelleme: 13:18 - 20.12.2019