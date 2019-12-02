Greyfurt kaç kalori? Greyfurtun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki greyfurt kaç kaloridir? Greyfurtun besin değerleri ve kalorisi...

Greyfurtlar çok az kalori içeren temel makro ve mikro besinleri sağlar. Orta büyüklükte bir greyfurtun yarısı, yaklaşık olarak 13 kalori karbonhidrat, 2 gr diyet lifleri ve 1 gr protein ile yaklaşık olarak 0.5 kalori içerir. % 64 C vitamini, % 28 A vitamini ve % 2 oranında kalsiyum ve magnezyum bulunur. Ayrıca eser miktarda E vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, potasyum, fosfor, manganez, çinko ve bakır ve diğer besin maddelerinden ayrı olarak, yüksek oranda antioksidan içerik, yani beta karoten ve likopen içerir. İşte, greyfurtun besin değerleri ve kalorisi…

GREYFURT KAÇ KALORİDİR: 100 gram greyfurt yaklaşık 42 kaloridir.

GREYFURTUN BESİN DEĞERLERİ

100 g grefurtta aşağıdakiler bulunur:

Su: 88,06 g

Enerji: 42 kcal

Protein: 0.77 g

Toplam yağ: 0.14 g

Karbonhidrat: 10.66 g

Lif: 1.6 g

Toplam şeker: 6.89 g

Kalsiyum: 22 mg

Demir: 0.08 mg

Magnezyum: 9 mg

Fosfor: 18 mg

Potasyum: 135 mg

Sodyum: 0 mg

Çinko: 0.07 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.2 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 13 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 58 µg

A Vitamini, İÜ: 1150 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.13 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg