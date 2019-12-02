Greyfurt kaç kalori? Greyfurtun besin değerleri ve kalorisi…

Greyfurtlar çok az kalori içeren temel makro ve mikro besinleri sağlar. Orta büyüklükte bir greyfurtun yarısı, yaklaşık olarak 13 kalori karbonhidrat, 2 gr diyet lifleri ve 1 gr protein ile yaklaşık olarak 0.5 kalori içerir. % 64 C vitamini, % 28 A vitamini ve % 2 oranında kalsiyum ve magnezyum bulunur. Ayrıca eser miktarda E vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, potasyum, fosfor, manganez, çinko ve bakır ve diğer besin maddelerinden ayrı olarak, yüksek oranda antioksidan içerik, yani beta karoten ve likopen içerir. İşte, greyfurtun besin değerleri ve kalorisi…
GREYFURT KAÇ KALORİDİR: 100 gram greyfurt yaklaşık 42 kaloridir.
GREYFURTUN BESİN DEĞERLERİ
100 g grefurtta aşağıdakiler bulunur:
Su: 88,06 g
Enerji: 42 kcal
Protein: 0.77 g
Toplam yağ: 0.14 g
Karbonhidrat: 10.66 g
Lif: 1.6 g
Toplam şeker: 6.89 g
Kalsiyum: 22 mg
Demir: 0.08 mg
Magnezyum: 9 mg
Fosfor: 18 mg
Potasyum: 135 mg
Sodyum: 0 mg
Çinko: 0.07 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg
Tiamin: 0.04 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.2 mg
B-6 Vitamini: 0.05 mg
Folat, DFE: 13 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 58 µg
A Vitamini, İÜ: 1150 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.13 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg