Guacamole nedir ve nasıl yapılır? MasterChef guacamole tarifi…

Avokado ile yapılan bir Orta Amerika ürünü olan guacamole özellikle meksika mutfağında sıkça kullanılıyor. MasterChef yarışmasında da adı geçen Guacamole'nin nasıl yapıldığı ve gerekli malzemeler ise yemek yapmayı sevenler tarafından araştırılıyor. İşte en lezzetli guacamole tarifi...

GUACAMOLE NEDİR, NASIL YAPILIR?

Guacamole, avokado ile yapılan bir Orta Amerika mezesidir. Aztek kökenli olan bu yiyecek, içeriğindeki yağ ve vitamin açısından değerli tutulmuştur. Genel olarak avokadonun ezilmesiyle ve domates, tuz eklenmesiyle yapılır. İspanyolların Amerika’yı istilasından sonra İspanya’da da ünlenen bu yiyecek, İspanyolların avokado yetiştirmeye çalışmasına neden olmuştur. İklim uyuşmazlıkları nedeniyle bu çabalar ilk başlarda başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

İÇERİĞİ VE HAZIRLANIŞI

Avokadolar ikiye bölünür. Ortasındaki çekirdeği çıkartılır. Avokadonun etli kısmı bir tatlı kaşığı ile kabuğundan ayrılıp bir kaba konur. Bir çatalla püre haline getirilmeden iyice ezilir. Yanında ezilmiş domates ve tuz konularak malzemeler karıştırılır . Limon suyu da tat ve rengini koruması için eklenir. Bununla birlikte içerisine ince kıyılmış soğan, acı biber, sarımsak, kişniş ve baharat çeşitlemeleri de konulabilir.

Bu malzemeler de püre haline getirilmeden ezilmiş avokado, domates,tuz,limon suyu ile karıştırılır. Bazı çeşitlerinde krema, karabiber taneleri ve süt bulunabilir. Arzuya göre karışıma acı sos da konulabilmektedir. Hazırlanan karışım buzdolabında bekletilir ve soğuk olarak yenir.