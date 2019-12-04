Gül böreği tarifi… Gül böreği patatesli nasıl yapılır?

İster sabah kahvaltısında, ister ister akşam yemeğinden sonra çayın yanına yapılmış çıtır çıtır ama aynı zamanda yumuşacık bir böreğe kim hayır diyebilir ki… Adını şeklinden dolayı gülden alan gül böreği patatesli nasıl yapılır diyorsanız sizin için hazırladığımız tarife mutlaka göz atmalısınız. İşte doyurucu ve lezzetli gül böreği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…
Gül böreği malzemeleri
-5 tane yufka
-½ bardak süt
-½ bardak yoğurt
-½ bardak sıvı yağ
-1 tane yumurta
İç harcı için;
-6 adet patates
-1 büyük boy kuru soğan
-1 yemek kaşığı salça
-½ çay bardağı kadar sıvı yağ
-Maydanoz
-Tuz
-Karabiber
-Pulbiber
Gül böreği yapılışı
Öncelikle patatesleri haşlayın ve daha sonra iyice ezin. Ardından yemeklik doğradığınız soğanları sıvı yağ ile birlikte kavurun. Salçayı ve baharatlarını ekledikten sonra maydanozları ekleyin. Biraz karıştırıp patatesleri ekleyin. Bu karışımın tüm malzemeleri iyice birbirini alana kadar karıştırın ve ocaktan alın. Sosu için gerekli malzemeleri de derin bir kasede karıştırın. Yufkaları üst üste koyun ve dört eşit parçaya bölün. Hazırladığınız sosu bolca yufkaya sürdükten sonra geniş tarafına iç harcı koyun. Daha sonra sigara böreğindeki gibi sarın daha sonrada kendi etrafında sararak yuvarlak bir form kazandırın. Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine kalan sosu sürün çörek otu da serpebilirsiniz. Fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.