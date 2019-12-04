Gül böreği tarifi… Gül böreği patatesli nasıl yapılır?

Dışı çıtır çıtır bir yufka, içi yumuşacık patates… Gül böreği tam da böyle şahane bir börek. Büyük küçük herkesin çok sevdiği pratik, doyurucu ve son derece lezzetli olan gül böreği eve gelen misafirler için çayın yanına yapılabilecek en lezzetli tariflerden biri. İşte gül böreği patatesli nasıl yapılır diyenler için ayrıntılı bir tarif…

İster sabah kahvaltısında, ister ister akşam yemeğinden sonra çayın yanına yapılmış çıtır çıtır ama aynı zamanda yumuşacık bir böreğe kim hayır diyebilir ki… Adını şeklinden dolayı gülden alan gül böreği patatesli nasıl yapılır diyorsanız sizin için hazırladığımız tarife mutlaka göz atmalısınız. İşte doyurucu ve lezzetli gül böreği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Gül böreği malzemeleri



-5 tane yufka

-½ bardak süt

-½ bardak yoğurt

-½ bardak sıvı yağ

-1 tane yumurta

İç harcı için;

-6 adet patates

-1 büyük boy kuru soğan

-1 yemek kaşığı salça

-½ çay bardağı kadar sıvı yağ

-Maydanoz

-Tuz

-Karabiber

-Pulbiber

Gül böreği yapılışı

Öncelikle patatesleri haşlayın ve daha sonra iyice ezin. Ardından yemeklik doğradığınız soğanları sıvı yağ ile birlikte kavurun. Salçayı ve baharatlarını ekledikten sonra maydanozları ekleyin. Biraz karıştırıp patatesleri ekleyin. Bu karışımın tüm malzemeleri iyice birbirini alana kadar karıştırın ve ocaktan alın. Sosu için gerekli malzemeleri de derin bir kasede karıştırın. Yufkaları üst üste koyun ve dört eşit parçaya bölün. Hazırladığınız sosu bolca yufkaya sürdükten sonra geniş tarafına iç harcı koyun. Daha sonra sigara böreğindeki gibi sarın daha sonrada kendi etrafında sararak yuvarlak bir form kazandırın. Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine kalan sosu sürün çörek otu da serpebilirsiniz. Fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.