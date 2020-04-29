Güllaç nasıl yapılır? Geleneksel, bol sütlü güllaç tarifi…

Ramazan'da sütlü tatlı deyince akla ilk o gelir. Güllaç yapımı kolay hafif bir tatlıdır. Hazır güllaç yufkası kullanarak dakikalar içinde lezzetli bir tatlı yapabilirsiniz. Peki güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kaloridir, ne kadar tüketmeliyiz? İşte püf noktaları ile güllaç tarif...

Türk mutfağının geleneksel lezzeti güllaç tarifi özellikle Ramazan’da en çok araştırılan tatlıların başında geliyor. Geçmişi yüzlerce yıl önceye dayanan güllaç Osmanlı zamanında yaşayan insanların mısır nişastasını saklama çabasıyla ortaya çıkmıştır. Hafif bir tatlı olamasına rağmen oruç tutanların güllacı dikkat ederek tüketmesi gerekiyor. Çünkü güllaç tüm faydalarına karşın neticede bir tatlı. Haberimizden evde yapabileceğiniz harika bir güllaç tarifine ve uzman bir diyetisyenin güllaç ile ilgili önerilerini okuyabilirsiniz…

GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

1 paket güllaç(10 yaprak güllaç)

1, 5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş fındık

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri İçin;

Fındık

Vişne

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtalım şekerler tamamen eriyince altını kapatalım sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Çünkü süt kaynar olursa tatlınız hamur olur el yakmayacak şekilde olmalı ılık olunca güllaç yapraklarını derince bir tepsiye koyalım üzerine her yeri ıslanacak şekilde kepçe ile süt dökelim 5 güllaç yaprağını aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da sütle ıslattıktan sonra bu kata fındık serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak döşeyelim kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alıp içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine dökelim. Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyip servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ KAÇ KALORİDİR?

Güllaç sütlü bir tatlı… Peki bu, onu masum bir tatlı yapar mı? Güllacın 1 porsiyonu yaklaşık 142 kalori. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı “1 ince dilim güllaç; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 su bardağı sütün toplam kalorisine eşdeğer” dedi ve güllaç tüketirken dikkatli olunması gereken noktaları anlattı.

NE KADAR TÜKETMELİ?

Güllaç tüm faydalarına karşın neticede bir tatlı. Bu nedenle diyabet hastalarının tüketmemesi, canları çektiyse de porsiyon kontrolüne ve tüketim sıklığına dikkat etmeleri gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı, “Ne kadar hafif olursa olsun tatlıyı çok sık tüketmemek gerekiyor. Diyabet hastası olmayan kişiler ise güllaç tatlısını Ramazan boyunca haftada 2-3 kez 1 ince dilim şeklinde tercih edebilirler. Diğer günler ise tatlı niyetine taze mevsim meyveleri seçilmeli. Bu sayede lif, vitamin ve mineral almakla birlikte oruç tutarken gün içerisinde kaybettiğiniz suyu yerine koymuş olacaksınız” diyor.

NE ZAMAN TÜKETMELİ?

Ramazan'da uzun süre aç kalan midenin iftarda yemekle doldurulması nedeniyle, tatlının iftardan en az bir saat sonra tüketilmesi gerekiyor. Ramazan'da öğün sayısı azaldığı için sahur ve iftarda alınan kalori miktarının arttığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı “Bu nedenle tatlıyı yemek üzerine değil, en az 1 saat sonra, ideali yemekten 2 saat sonra tüketmek. Ayrıca tatlı yemekten hemen sonra yenildiğinde hazımsızlık ve uyku hali gibi problemler yol açabiliyor. Gaz problemi yaşayanlar ise güllaç yapımında laktozsuz süt kullanabilir” diyor.

Güllaç tüketirken…

* Güllacın gaz sorununa yol açmaması için çok soğuk tüketmeyin

*Buzdolabından çıkardıktan sonra biraz bekletin

*1 ince dilim güllaç; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 su bardağı sütün toplam kalorisine eşdeğer.

*Güllacın kalorisini düşürmek için güllaç yapımında kullanılan sütü light olanlardan tercih edin

*Güllaç yapımında kullanılan şeker miktarını düşük tutun

*Güllacın ve diğer sütlü tatlıların üzerine toz tarçın serpmek de kan şekerini dengelemek açısından faydalı.