Güllaç tarifi: 6 yapraklı güllaç nasıl yapılır? İşte malzemeler…

Ramazan’ın geleneksel lezzeti olan güllaçın muhallebiyle zenginleştirilmiş tarifi olan muhallebili güllaç harika bir tatlı alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Muhallebili güllaç nasıl yapılır sorusunun cevabı ve malzeme listesi haberimizde…

GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

1 paket güllaç (10 yaprak güllaç)

1, 5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş fındık

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri İçin;

Fındık

Vişne

Hazırlanışı;

Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtalım şekerler tamamen eriyince altını kapatalım sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Çünkü süt kaynar olursa tatlınız hamur olur el yakmayacak şekilde olmalı ılık olunca güllaç yapraklarını derince bir tepsiye koyalım üzerine her yeri ıslanacak şekilde kepçe ile süt dökelim 5 güllaç yaprağını aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da sütle ıslattıktan sonra bu kata fındık serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak döşeyelim kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alıp içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine dökelim. Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyip servis edebilirsiniz.