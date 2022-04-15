Güllaç tarifi… Güllaç nasıl yapılır? Güllaç tarifi malzemeleri neler?

Ramazan ile birlikte güllaç tarifi aramaları artıyor, sofraların lezzeti artıyor. Güllaç nasıl yapılır merak edenler için haberimizde güllaç tarifi ve malzemeleri yer alıyor. Geçmişi yüzlerce yıl önceye dayanan güllaç Osmanlı zamanında yaşayan insanların mısır nişastasını saklama çabasıyla ortaya çıktı. İşte evde kolayca yapabileceğini güllaç tarifi ve püf noktaları...

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Türk mutfağının geleneksel lezzeti güllaç taifi özellikle Ramazan’da en çok araştırılan tatlıların başında geliyor. Hafif bir tatlı olmasına rağmen oruç tutanların güllacı dikkat ederek tüketmesi gerekiyor. İşte güllaç tarifi ve püf noktaları…

GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

1 paket güllaç(10 yaprak güllaç)

1, 5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş fındık

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri İçin;

Fındık

Vişne

Hazırlanışı;

Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtalım şekerler tamamen eriyince altını kapatalım sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Çünkü süt kaynar olursa tatlınız hamur olur el yakmayacak şekilde olmalı ılık olunca güllaç yapraklarını derince bir tepsiye koyalım üzerine her yeri ıslanacak şekilde kepçe ile süt dökelim 5 güllaç yaprağını aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da sütle ıslattıktan sonra bu kata fındık serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak döşeyelim kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alıp içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine dökelim. Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyip servis edebilirsiniz.