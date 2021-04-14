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Güllaç tarifi: Güllaç nasıl yapılır? İşte malzemeler…

İftar sofralarının üç vazgeçilmezi pide, hurma ve güllaç… Ramazan ayında evde hafif bir tatlı yapmak isteyenler güllaç tarifini araştırıyor. İşte güllaç tarifi ve püf noktaları…

Güncellenme: 11:50, 14/04/2021
Hayat HaberleriGurme
Güllaç tarifi: Güllaç nasıl yapılır? İşte malzemeler…

Türk mutfağının geleneksel lezzeti güllaç taifi özellikle Ramazan’da en çok araştırılan tatlıların başında geliyor. Geçmişi yüzlerce yıl önceye dayanan güllaç Osmanlı zamanında yaşayan insanların mısır nişastasını saklama çabasıyla ortaya çıkmıştır. Hafif bir tatlı olamasına rağmen oruç tutanların güllacı dikkat ederek tüketmesi gerekiyor. Evde kolayca yapabileceğini güllaç tarifi ve püf noktaları haberimizde. Afiyet olsun…

GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

1 paket güllaç (10 yaprak güllaç)
1, 5 litre süt
2 su bardağı şeker
Çekilmiş fındık
2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri İçin;

Fındık
Vişne

Hazırlanışı;

Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtalım şekerler tamamen eriyince altını kapatalım sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Çünkü süt kaynar olursa tatlınız hamur olur el yakmayacak şekilde olmalı ılık olunca güllaç yapraklarını derince bir tepsiye koyalım üzerine her yeri ıslanacak şekilde kepçe ile süt dökelim 5 güllaç yaprağını aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da sütle ıslattıktan sonra bu kata fındık serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak döşeyelim kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alıp içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine dökelim. Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyip servis edebilirsiniz.

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