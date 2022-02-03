Gümüşhane’nin tescilli Kelkit ketesi yok satıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapılan, coğrafi işaret belgeli Kelkit ketesi hem lezzeti hem de doyuruculuğuyla vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.

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Kelkit ilçesinde yüzlerce yıldır süt ve tereyağı katılarak yapılan Kelkit ketesi hem lezzeti hem de doyuruculuğuyla vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.

Yazın ilçede satış rakamlarının 3 bine kadar çıktığı ürün, geçen aylarda coğrafi işaret belgesi alarak, Doğu Karadeniz’in 57’nci, Gümüşhane’nin ise 11’inci coğrafi işaretli ürünü oldu.

Vatandaşlar tarafından Kelkit ketesine büyük ilgi olduğunu anlatan fırın işletmecisi Özcan İnci, “Yaptığımız keteler beğeniyle tüketiliyor. Ketede organik tereyağı ve süt kullanıyoruz. Taş fırında pişiriyoruz” dedi.

Kelkit ketesinin yapımının zor olduğunu belirten Saniye Durmuş da “20 yıldır kete yapıyoruz. Sabah saat 9’da hamurumuzu yoğuruyoruz sonra kesiyoruz ardından hamuru dinlendiriyoruz 1 saat kadar dinleniyor. Ondan sonra tekrar açmaya başlıyoruz. Yapımı her ne kadar zor olsa da biz yaparken keyif alıyoruz. Bu lezzeti herkese tattırmak için kendi firmamızda üretmeye karar verdik. Coğrafi işaret alması da bizim için önemli çünkü ne kadar çok satış olursa biz de ona göre motive oluyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)