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Günün iftar menüsü: Bugün iftarda ne pişirsem? İşte 12. gün iftar menüsü…
Günün iftar menüsü: Bugün iftarda ne pişirsem? İşte 12. gün iftar menüsü…
Ramazan’ın 12. Gününde şahane bir iftar menüsü ile karşınızdayız. Dillere destan bir sofrada sevdiklerini ağırlamak isteyenler için iyi bir seçenek olan 12. Gün iftar menüsü yapımı ile de size kolaylık sağlayacak. İşte iftar menüsü ve tarifleri…
Sozcu.com.tr
Gurme 17 Mayıs 2019 - 10:43

Ramazan demek kalabalık sofralarda sevdikleriniz ile birlikte açılan oruçlar demek. Gidilen misafirlikler, davet edilen misafirler ile daha başka olan iftar sofralarınız için harika yemek tarifleri sunuyoruz. 12. Günü iftar menüsü de tüm bu lezzetlerle dolu. İşte hem pratik hem de lezzetli tariflerden oluşan 12.gün iftar menüsü…

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI

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Salata niyetine yapıp sunabileceğiniz şahane bir lezzet. Zeytinyağlı fasulye tarifi…

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ROKALI PATATES SALATASI TARİFİ

Salata deyip geçmeyin. Tek başına tüm menüye yetecek kadar doyurucu olan patates salatası için buyurun tarifimize…

Rokalı patates salatası malzemeleri;

4 orta boy patates
1 kırmızı soğan
1 bağ roka
Tuz
Karabiber
Limon
Zeytinyağı

Rokalı patates salatası tarifi;

Öncelikle patatesleri yıkayıp üzerine çizik attıktan sonra suda haşlayın. Haşlanan patatesleri soyun ve büyük küpler halinde doğrayın. Soğuması için bir kenara alın. Bu arada soğanları ince ince doğrayın. Rokaları da çok ince olmamak şartıyla doğrayın. Bir kabın içinde limon suyunu, zeytinyağını ve baharatları karıştırın. Soğanları patateslerin üzerine soğanı ve rokayı ekleyin. Hazırladığınız sosu da üzerlerine döktükten sonra yavaşça karıştırın.
Afiyet olsun.

Son güncelleme: 10:58 - 17.05.2019
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