Hamsi festivali ve kestaneli lezzetler

Sağlıklı beslenmenin öneminin öne çıktığı bu günlerde kalp ve beyin sağlığımız için gerekli olan Omega 3 yağ asitleri tarafından en zengin balıklardan biri olarak değerlendirilen hamsinin ülkemizde bol olmasından dolayı çok şanslıyız. Radisson Blu Bosphorus'un otelin restoranı Et Cetera'da Mart ayı boyunca tadabileceğiniz hamsi menüsünde her damağa hitap eden farklı lezzetleri tatma şansı buldum. Izgara hamsiden, güveçte hamsi buğulamaya kadar Executive Chef Ömer Esen tarafından çok farklı şekilde sunulan hamsi menüsünde benim favori lezzetim ise hamsili pilav ve yanında servis edilen kinoa tabule oldu.

Yemek sonrası ise tatlı olarak yine Mart ayına özel hazırlanan kestaneli lezzetler menüsünde bulunan tatları deneyimledim. Kış akşamlarının vazgeçilmez atıştırmalığı olan kestane hem vitaminler hem de mineraller açısından çok zengin ve yüksek lifli bir yemiş ve çocukların gelişim döneminde de önemli bir yere sahip. Kestane menüsünde kestaneli kebap, ılık kestane tatlısı gibi lezzetlerin arasında benim en beğendiğim ise çikolatalı ve kestaneli tart ile sunulan fesleğenli limon sorbe oldu.

Eğer sizde bu lezzetleri tatmak isterseniz balık sezonu bitmeden boğazda yerinizi ayırtın.