Hamsili ekmek tescillendi

Artvin'in eşsiz lezzetlerinden hamsili ekmek Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

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Standart boyut

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı müracaat sonucunda 2 yıl süren incelemenin arından hamsili ekmeğin coğrafi işaretini aldı. Hamsili ekmeğin, laz böreğinin ardından bölgenin kültür mirasına kazandırılması planlanıyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Osman Akyürek, “Laz böreğinin tescilinin ardından, hamsili ekmeği de almış bulunmaktayız. Sırada bunu çeşitlendirip tatlısına varıncaya kadar damak tadına zenginlik katmak. Amacımız geçmişteki bir ürünü geleceğe taşımak ve bunu yasallaştırmak, ürün üzerinde hak iddia edebilmek ve bunun üzerinde bir standart oluşturmak” dedi.

“ARTVİN YEREL UNSURLARLA ÇOK ZENGİN BİR İL”

Yerel ve geleneksel unsurlar bakımından Artvin’in çok zengin bir il olduğunu hatırlatan Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü şunları söyledi:

“Hamsili ekmeğin ekonomiye kazandırılması anlamında önemli bir adım. Çünkü biz geleceğimizi turizmde görüyoruz. Bu yerel ürünler turizmin tamamlayıcı unsuru durumunda. Turistler farklı şeyler arıyor. Onlara burada sunacağımız, olabildiğince çeşitli alternatiflerimiz var. Doğamız bir alternatif ama onun dışında yerel ürünlerimizi de değerlendirip turizmin hizmetine sunmalıyız.” (İHA)