Hangi balık ne zaman yenmeli?

Hangi balık ne zaman yenmeli?

Protein bakımından zengin olan balıkların lezzetini iklim şartları önemli ölçüde etkiliyor. Bazı balıklar bazı aylarda çok daha lezzetli oluyor. Bazıları yenmese de oluyor ve özellikle tüketilmemesi gerekiyor. Bu yüzden hangi balık, hangi mevsimde lezzetliymiş; bilmekte yarar var.

Su Ürünleri Mühendisi Gökhan Taşpınar, mevsimine göre tüketilecek en taze ve lezzetli balıklar hakkında bilgi vererek bilinçli balık tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.

Her balığın her mevsim yenebilir şeklinde bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Gökhan Taşpınar, şunları söyledi:

* Ekim ayının sonlarına geldiğimiz bu zamanlarda balıklar artmış, yağlanmış ve göç etmeye başlamış olur.

* Şu anda tüketilmesi en güzel balıklar: Deniz levreği, lüfer, kofana, palamut, torik, uskumru, barbun, tekir, minekop, iskorpit, lipsöz, akya, karagöz ve trança.

* Önümüzdeki aydan itibaren de havaların soğumasıyla hamsi de en lezzetli halini alacak.

* Yılbaşından sonra kalkan ve izmarit, yazın da Sardalya mevsimi başlayacaktır.

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Gökhan Taşpınar, taze balığın nasıl anlaşılacağı konusunda da şu bilgileri paylaştı:

* Balık alırken gözleri parlak ve dışa bombeli olmalı, derisi parlak ve parmağınızı bastırdığınız zaman içeri göçük olmamalı, kokusu deniz gibi olmalı ağır kokmamalı.

* Solungaçları kanlı ve kırmızı olmalı, pullu balıkların derisine ters yönde parmağınızı sürttüğünüzde pullar rahat çıkmamalı, balığı kafasından tuttuğunuzda vücudu dik durmalı çok eğilmemeli.

* En önemlisi de güvenilir balıkçıdan alınmalı, balık kadar balıkçınıza da güvenmelisiniz.

PİŞİRMEDE EN BESLEYİCİ YÖNTEM BUĞULAMA

Balığın pişirilmesinde buğulama yönteminin en sağlıklı tüketim şekli olduğunu söyleyen Gökhan Taşpınar, “Eğer yağda pişiriliyorsa da yan ocakta cezvede vanilya kaynatılırsa koku en aza indirgenir” dedi. (DHA)