Hasankeyf’te ilk kez yapılan gastronomi festivali tandırla başladı

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde ilk kez yapılan ve iki gün sürecek olan 1. Uluslararası Hasankeyf Gastronomi Festivali tandırlarda yemeklerin pişirilmesiyle başladı. Türkiye ve dünyadan 60 şefin 60 yemekle katıldığı festival yarışmasında Nursel Çoban 'kaburgalı güveç'le tam altın kazanarak birinci oldu.

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Tarihi Hasankeyf’te ilk defa iki gün boyunca sürecek 1. Uluslararası Hasankeyf Gastronomi Festivali düzenlendi. Yapılan festivalde hazırlanan yemekler meydanda kurulan tandırlarda pişirildi. Festivale, Türkiye ve dünyanın birçok kentinden yemek şefleri, Batman Valisi Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ve çok sayıda davetli katıldı.

“MUHTEŞEM FESTİVALİN İÇİNDE OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”

Festivalde konuşan Batman Valisi Canalp, görevinin üçüncü gününde böyle muhteşem festivalin içinde bulunduğu için çok şanslı olduğunu söyledi. Vali Canalp, “Bugün Türkiye’nin birçok üniversitesinde gastronomi bölümü var. Bugün Batman Üniversitesi’nde de bu bölüm var. Bu şunu demek istiyor, dünyada turizm şu anda kendine yeni bir alan buldu. Ülkelerin mutfakları tarihsel mutfakları turizmin olduğu her zaman önemliydi. Ama bugün artık boyut değiştirdi. Bugün çok daha önemli hale geldi. Bugün paradigmayı yeniden yazdırıyor. Bizim de festivallerle anılan tarihiyle, kültürüyle övünülen bir Hasankeyf olmamız için başka şeylerin yanı sıra tarihsel mirasımızın yanı sıra gastronomimizi de mutfağımızı da konuşturmamız gerekiyor” dedi.

“GÜNEYDOĞU VE MEZOPOTAMYA’NIN GÖZBEBEĞİ HASANKEYF OLACAK”

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk ise, Hasankeyf’in son yıllarda tarihine sahip çıkıldığını ve çok önemli yatırımlara ev sahipliği yaptığını kaydetti. Öztürk, “İnşallah bugün de gastronomiye sahip çıkıyor. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerine sahip çıkıyor. Güneydoğunun gözbebeği Mezopotamya’nın kalbi olmaya emin adımlarla ilerleyecek. Artık Hasankeyf bir gastronomi şehri, geçmişte Hasankeyf nasıl tarihine sahip çıktıysa bugün gastronomiye de sahip çıkıyor. Tarihiyle, kültürüyle ve turizmiyle artık Hasankeyf’in yolu açıktır. Turistleri buraya davet ediyoruz, bu müthiş lezzetleri tatmalarını diliyorum. Yöremize ait 28 sunum olacak” diye konuştu.

“ÇOK MUTLUYUM HEYECANDAN TİTRİYORUM”

Türkiye ve dünyadan 60 şefin 60 yemekle katıldığı festival yarışmasında Nursel Çoban yaptığı kaburgalı güveç yemeğiyle tam altın kazanarak birinci oldu. Çoban birinci olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Benim için büyük bir mutluluk, şuan heyecandan titriyorum. Ben kış türlüsü yemeği yaptım. Kurutulmuş sebzelerden patlıcan, domates, biber içinde de kuzu eti kemikliğinden. Onu bir güzel harmanladım, çömleği alıp taş fırına götürdüm. Taş fırınında iki buçuk saat pişirdim. Piştikten sonra yemeğimi sundum kazandım çok sevinçliyim” diye konuştu. (DHA)